Résultat des européennes à Loisy-sur-Marne : l'élection 2024 en direct

19:33 - Quel résultat pour Raphaël Glucksmann à gauche à la fin de ces élections européennes 2024 ? En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée Parti socialiste, s'était élevé à 2,48% à Loisy-sur-Marne, contre 22,33% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut ce dimanche soir selon les enquêtes sondagières. Tout dépendra du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a été dissoute. Le total n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Loisy-sur-Marne, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 5,83% des votes dans la commune. Une poussée à compléter avec les 11% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (7,2% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,21% pour Yannick Jadot, 2,4% pour Fabien Roussel et 0,74% pour Anne Hidalgo).

17:08 - Quel résultat à Loisy-sur-Marne pour la liste RN ? La fraction d'électeurs de Jordan Bardella sera l'enseignement majeur pour ces européennes localement, comme dans le reste de la France. À Loisy-sur-Marne, on peut souligner que le RN n'a pas gagné d'électeurs entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 45,41% au terme du scrutin européen et Marine Le Pen 41,51% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance diffère de ce que prévoient les sondages récents au niveau de la France, avec près d'une dizaine de points de plus pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024. Le RN a peut-être déjà atteint son maximum…

15:02 - Les tendances clés de 2022 pour le scrutin C'est certainement l'élection à la présidence de la République qui nous donne l'indice le plus fiable sur le bord politique des habitants d'une commune. La présidentielle avait servi un énorme plébiscite à Marine Le Pen en 2022 dans la ville. La figure du parti frontiste l'emportait avec 41,51% au premier tour. Derrière, Emmanuel Macron et Éric Zemmour arrivaient respectivement à 25,65% et 9,96% des voix. Elle elle finissait aussi première au deuxième tour avec 57,75%. Un mois plus tard, l'extrême droite n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la ville, obtenant 26,24% des suffrages sur place, contre 52,48% pour le binôme Divers droite. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent (65,16%).

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella en tête lors des élections européennes Se retourner sur le dernier test peut aussi sembler pertinent au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Qui s'était imposé lors des européennes en 2019 ? Si on se penche sur les détails, la liste du RN, déjà chapeautée par Jordan Bardella, s'était placée en tête des élections européennes à l'époque. Le mouvement cumulait 45,41% des voix, soit 183 voix, devant Nathalie Loiseau à 22,33% et François-Xavier Bellamy à 6,2%.

11:45 - Loisy-sur-Marne : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes Quel impact auront les habitants de Loisy-sur-Marne sur les résultats des européennes ? La pyramide des âges peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Dans le village, 28% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 29,4% de plus de 60 ans. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (83,73%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 347 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Enfin, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (3,25%) et le nombre de résidences HLM (4,04% des logements) font ressortir les défis de solidarité et d'inclusion sociale qui tracassent les électeurs. Les données sur l'éducation à Loisy-sur-Marne mettent en relief une diversité de qualifications, avec 26,76% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.

10:30 - Européennes passées à Loisy-sur-Marne : état des lieuxde la participation Pour se faire une idée du vote des habitants de cette localité, il est nécessaire d'analyser les résultats des élections passées. Cinq ans auparavant, durant les précédentes européennes, le taux d'abstention représentait 42,97% dans la commune de Loisy-sur-Marne. L'abstention était de 56,86% il y a 10 ans. Près d'un citoyen français sur deux ne s'est pas déplacé pour les européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle cette année ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19% à 12 heures et déjà 43% à 17h.

09:30 - C'est l'heure de voter à Loisy-sur-Marne : l'abstention au cœur des préoccupations L'une des grandes inconnues du scrutin européen 2024 sera sans nul doute la participation à Loisy-sur-Marne. Au deuxième tour de la présidentielle, 78,46% des personnes habilitées à participer à une élection dans la ville s'étaient rendues dans l'isoloir, contre une participation de 72,19% au premier tour, c'est-à-dire 553 personnes. En comparaison, dans la ville, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 44,72% au premier tour et seulement 40,46% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Loisy-sur-Marne ? La baisse du pouvoir d'achat, combinée avec les préoccupations liées à la guerre en Ukraine, sont par exemple capables de faire augmenter le taux de participation à Loisy-sur-Marne.