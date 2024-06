En direct

19:21 - À Longlaville, quels pourraient être les reports du vote Nupes ? Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par les socialistes, s'était arrogé 4,46% à Longlaville, contre 18,66% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus cette fois selon les enquêtes des instituts de sondage menées lors de la campagne, à tel point qu'il arriverait très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer. Tout dépendra du report des votes de la Nupes, qui est déjà morte malgré son excellent résultat lors des élections législatives, en 2022. Cette base est élevée : lors du premier tour des législatives, en 2022 à Longlaville, le binôme Nupes avait en effet réuni 35,85% des votes dans la commune. Une somme à affiner avec les 41% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Combien en récupérera la liste Glucksmann ? Bien malin qui se risquerait à répondre en ce moment même. Quant à la liste Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa réelle base à Longlaville, entre les 18,66% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 22,64% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 22,93% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quelle performance pour le Rassemblement national à Longlaville lors des européennes ? Au niveau local, le résultat du RN à ces européennes 2024 sera très commenté. Alors que les sondages annoncent une dizaine de points de plus pour le RN à l'échelle du pays, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Longlaville semble néanmoins dans une dynamique plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le mouvement n'a en effet pas gagné de points dans les bureaux de vote sur place.

15:02 - Jean-Luc Mélenchon en tête à la dernière présidentielle à Longlaville Marine Le Pen était deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 22,77% contre 33,17% pour Jean-Luc Mélenchon. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 40,89% contre 59,11%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité un mois plus tard, lors des législatives, avec 16,59% au premier tour, contre 35,85% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. A l'issue du second round, c'est encore un binôme Nupes qui va remporter le plus de voix, avec 56,47% sur l'unique circonscription recouvrant la commune.

12:45 - À Longlaville, Jordan Bardella en première position lors des européennes 2019 Qui s'était imposé à l'issue des européennes précédentes ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date apparait de nouveau comme sensé au moment du scrutin de ce 9 juin. Le score de la liste Rassemblement national, déjà chapeautée par Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à Longlaville, avec 25,76%, soit 127 voix dans la ville. Le mouvement nationaliste devançait Nathalie Loiseau à 18,66% et Manon Aubry à 11,56%.

11:45 - Longlaville : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Dans la ville de Longlaville, les électeurs auront-ils un impact sur le résultat des européennes ? Avec un pourcentage de chômeurs de 15,23% et une densité de population de 776 hab/km², les questions liées au chômage et à l'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage de ménages détenant au moins une automobile (72,39%) souligne le poids des questions de transport et d'environnement dans les préoccupations des 425 votants. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 19,31% et d'une population immigrée de 25,05% fait ressortir les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Les données sur l'instruction à Longlaville mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 15,97% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle de l'Union européenne.

10:30 - Longlaville : retour sur la participation aux dernières élections européennes Les européennes mobilisent moins que les autres scrutins. Qu'en sera-t-il cette année ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19% à midi et déjà 43% à 17 heures. Au fil des dernières années, les 2 398 habitants de cette commune ont dévoilé leurs préférences de vote. Cinq ans plus tôt, au moment des précédentes européennes, 59,88% des personnes aptes à participer à une élection à Longlaville avaient boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 68,61% en 2014.

09:30 - C'est le moment de voter à Longlaville pour les élections européennes L'un des critères importants de ces européennes 2024 sera immanquablement le taux d'abstention à Longlaville. Pour rappel, dans la localité, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 33% au premier tour. Au deuxième tour, 35,12% des électeurs se sont déplacés. En avril 2022, à l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 284 inscrits sur les listes électorales au sein de la localité, 64,98% avaient pris part à l'élection, à comparer avec une participation de 65,58% au premier tour, soit 842 personnes. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur en avril 2022. Elle représentait 25% le midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour.