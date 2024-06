En direct

19:10 - Qui de Raphaël Glucksmann ou Valérie Hayer va dominer l'autre lors des élections européennes à Mont-Saint-Martin ? Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée PS, avait obtenu 5,29% à Mont-Saint-Martin, contre 16,06% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Les temps ont changé aujourd'hui selon les enquêtes des instituts de sondage, à tel point qu'il serait très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui fait déjà partie du passé malgré sa poussée lors des dernières législatives, en 2022. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Mont-Saint-Martin, le binôme Nupes avait en effet obtenu 33,91% des votes dans la commune. Un score à compléter avec les 44% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (40,75% pour Jean-Luc Mélenchon, 1,85% pour Yannick Jadot, 2,71% pour Fabien Roussel et 1,32% pour Anne Hidalgo).

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national à Mont-Saint-Martin avant les européennes ? Le poids des bulletins dans l'urne pour le Rassemblement national sera scruté à la loupe localement pour ces élections des députés européens. À Mont-Saint-Martin, on note que le RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 24,03% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 21,79% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance tranche avec ce que laissent entrevoir les sondages aujourd'hui sur la France entière, avec près de dix points gagnés pour le RN entre les européennes 2019 et le scrutin de juin.

15:02 - Pourquoi le RN a une petite avance C'est Jean-Luc Mélenchon qui était arrivé en première position à Mont-Saint-Martin lors du premier tour de la présidentielle, avec 40,75%, arrivant devant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 21,79%. Et elle échouait aussi au second tour avec 38,89% contre 61,11%. Le RN n'a pas plus convaincu à Mont-Saint-Martin un mois plus tard, lors des législatives, avec 18,01% au premier tour, contre 33,91% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Sur la commune de Mont-Saint-Martin, c'est finalement une majorité Nupes qui sera désignée lors du second tour, confirmant l'échec du Rassemblement national.

12:45 - Il y a cinq ans, des européennes déjà tranchantes Le résultat de ce dimanche soir va-t-il confirmer le verdict de 2019 ? Si on se penche sur les détails, la liste RN, déjà dirigée par Jordan Bardella, s'affichait en tête des élections du Parlement européen il y a cinq ans. L'extrême droite avait enregistré 24,03% des voix, face à Nathalie Loiseau à 16,06% et Manon Aubry à 14,21%.

11:45 - Les enjeux locaux de Mont-Saint-Martin : tour d'horizon démographique Dans les rues de Mont-Saint-Martin, le scrutin est en cours. Avec ses 9 202 habitants, cette commune cosmopolite reflète la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Avec 244 entreprises, Mont-Saint-Martin est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (23,36 %) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. La présence de 2 233 résidents étrangers et un taux de population immigrée de 31,91%, contribue à son pluriculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 20 485 euros par an, la ville affiche un taux de chômage de 22,38%, synonyme d'une situation économique en demi-teinte. À Mont-Saint-Martin, où la jeunesse équivaut à 39% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir en communion.

10:30 - Perspectives de l'abstention lors des élections européennes à Mont-Saint-Martin Avec une abstention qui continue de grimper depuis des années lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà scrutée aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19,3% à 12h et déjà 43,3% à 17 heures. Pour se faire une idée du vote des habitants de cette ville, il est indispensable d'observer les résultats des élections antérieures. Au moment des précédentes européennes, sur les 1 612 inscrits sur les listes électorales à Mont-Saint-Martin, 62,04% étaient restés chez eux. Le taux d'abstention était de 70,41% en 2014.

09:30 - Abstention à Mont-Saint-Martin : quelles perspectives pour les élections européennes ? Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 9 juin 2024, lors des élections européennes à Mont-Saint-Martin ? Il y a deux ans, lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, 40,68% des personnes en capacité de participer à une élection dans la ville avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 35,07% au premier tour. Pour comparer, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 67,83% au premier tour et seulement 68,92% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Mont-Saint-Martin ? La hausse des prix du quotidien qui alourdit le budget des ménages serait susceptible d'impacter les choix que feront les électeurs de Mont-Saint-Martin.