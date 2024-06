Résultat des européennes à Longpré-les-Corps-Saints : l'élection 2024 en direct

En direct

18:28 - Rassemblement national : quel score à Longpré-les-Corps-Saints à l'issue des européennes ? Le score obtenu par le Rassemblement national sera un point d'observation clé à l'échelle locale pour ces élections du Parlement européen 2024. Si on met face à face le score de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on constate une progression de 1 point à Longpré-les-Corps-Saints. Mais la marche devrait être encore plus haute aux européennes 2024, les sondages offrant plutôt aux candidats RN une progression de près de 10 points par rapport à de l'élection 2022. De quoi anticiper 51% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Longpré-les-Corps-Saints Regarder dans le rétro pour analyser le scrutin le plus récent peut sembler une évidence au moment d'une autre élection. Dernières élections en date, les législatives 2022 avaient offert un puissant score pour le Rassemblement national à Longpré-les-Corps-Saints. Le mouvement nationaliste avait fini en tête dans la commune avec 41,11% au 1er round. Il l'emportait ensuite avec 53,43% au 2e, lui assurant le plus haut niveau à l'échelle communale. Le RN passait devant les impétrants étiquetés Les Républicains avec 21,78% et Nouvelle union populaire écologique et sociale (15,33%) au premier tour puis encore Les Républicains avec 46,57% au second (Longpré-les-Corps-Saints ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 42% au 1er tour de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 24,81% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 12,67%. Marine Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la commune avec 61,81%, devant Emmanuel Macron à 38,19%.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella en première position lors des dernières élections européennes Qu'avaient dit les européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre apparait toujours comme une évidence au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce dimanche. 41,92% des voix s'étaient tournées vers le Rassemblement national de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux élections européennes, devant Nathalie Loiseau à 16,32% et Manon Aubry à 8%. Le RN l'avait emporté avec pas moins de 262 habitants de Longpré-les-Corps-Saints passés par les bureaux de vote.

11:45 - Comment la composition démographique de Longpré-les-Corps-Saints façonne les résultats électoraux ? Quel impact aura la population de Longpré-les-Corps-Saints sur le résultat des européennes ? La pyramide démographique pourrait agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Dans la commune, 17,29% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 28,0% de 60 ans et plus. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (67,65%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 579 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Enfin, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (16,67%) et le nombre de résidences HLM (12,34% des logements) indiquent les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'éducation à Longpré-les-Corps-Saints mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 37,78% des habitants sans diplôme, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

10:30 - Longpré-les-Corps-Saints : la mobilisation des habitants aux élections européennes L'analyse des résultats des consultations politiques antérieures est l'occasion de comprendre davantage le vote des citoyens de cette commune. Lors des européennes de 2019, le pourcentage d'abstention atteignait 43,5% des électeurs de Longpré-les-Corps-Saints (Somme), à comparer avec une abstention de 50,68% lors des élections européennes de 2014. Cette élection européenne verra-t-elle une hausse de l'abstention des électeurs français comme en 2009 où un record avait été battu avec 59,4% ? Voici les chiffres de 2019 au niveau du pays : l'abstention aux élections européennes s'élevait à 49,9%.

09:30 - C'est l'heure de voter à Longpré-les-Corps-Saints : les européennes débutent Le niveau d'abstention sera à n'en pas douter un facteur fort du scrutin européen à Longpré-les-Corps-Saints. Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 représentait 51,99% au premier tour. Au second tour, 52,07% des citoyens ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il cette année à Longpré-les-Corps-Saints ? En avril 2022, lors du second tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 202 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 20,98% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 20,97% au premier tour. Au niveau national, la participation était déjà un sujet central en avril 2022. Elle atteignait 25,5% à 12 h et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.