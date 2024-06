En direct

19:16 - Quel candidat vont retenir les supporters de la Nupes à Lauris ? En plus du score du Rassemblement national, arrive la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste menée par Raphaël Glucksmann. Les deux chefs de file sembleraient à quasi-égalité à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les études sondagières établies lors de la campagne. Mais on se souvient que Le candidat de gauche avait glané 4,3% à Lauris, contre 20,59% pour la liste LREM lors des européennes 2019. Reste à savoir quel sera le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a fait long feu. Le total n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections des députés à Lauris, le binôme Nupes avait en effet accumulé 24,91% des votes dans la commune. Un chiffre à compléter avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quant à la liste Hayer, il s'agira de déterminer quelle est sa réelle base à Lauris, entre les 20,59% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 25,89% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 27,5% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quels résultats pour le Rassemblement national à Lauris lors des européennes ? À Lauris, on peut souligner que le RN n'a pas gagné plus de votes entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 29,19% lors du vote européen et Marine Le Pen 26,38% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo tranche avec ce que dessinent les sondages en 2024 à l'échelle du pays, avec près de dix points prévus en plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et le scrutin qui nous occupe.

15:02 - Les enseignements de 2022 Marine Le Pen avait marqué de nombreux points à Lauris pendant la dernière présidentielle 2022 avec un score de 26,38% des électeurs au 1er tour. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 49,39% contre 50,61%. Au moment de fournir ou non des députés au président élu, le parti trébuchait au premier tour des élections législatives dans la commune, récoltant 25,41% des votes sur place, contre 27,50% pour le binôme LREM. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent avec 52,78%.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella en première position lors des dernières élections européennes Qui l'avait emporté à l'issue des européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière semble aussi évident au moment d'attendre le résultat du scrutin de ce dimanche. Si on se penche sur le détail, 482 habitants de Lauris passés par les bureaux de vote s'étaient tournés vers la liste du Rassemblement national à l'époque, aux élections européennes. La liste Bardella avait enregistré ainsi 29,19% des voix devant Nathalie Loiseau à 20,59% et Yannick Jadot à 15,08%.

11:45 - Comment la composition démographique de Lauris façonne les résultats électoraux ? En pleine campagne électorale européenne, Lauris est perçue comme une ville dynamique et active. Avec une population de 3 896 habitants répartis dans 2 135 logements, cette ville présente une densité de 173 hab/km². L'existence de 397 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans la ville, 15,14 % des résidents sont des enfants, et 34,01 % de 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 31,0% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette diversité sociale, près de 45,45% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 915,95 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À Lauris, les problématiques locales, tels que l'emploi, l'écologie et l'inflation, se joignent aux objectifs européens.

10:30 - Elections européennes précédentes à Lauris : le niveau d'abstention Avec une abstention qui continue de grimper depuis les années 1970 lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà examinée aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,26% le midi et seulement 43,29% à 17 heures. L'analyse des scrutins européens précédents permet de se faire une idée du vote des habitants de cette commune. Cinq ans plus tôt, lors des précédentes européennes, parmi les 1 709 inscrits sur les listes électorales à Lauris, 55,51% s'étaient rendus dans l'isoloir. Le taux de participation était de 47,75% en 2014.

09:30 - Analyse de la participation aux précédentes élections à Lauris L'abstention sera sans aucun doute l'une des clés des élections européennes à Lauris. Pour rappel, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 50,11% au premier tour. Au deuxième tour, 51,67% des électeurs ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il pour les élections européennes à Lauris ? A l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 22,86% des inscrits sur les listes électorales de la commune, à comparer avec une abstention de 22,72% au premier tour. Pour rappel, au niveau du pays, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.