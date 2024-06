En direct

19:08 - Les voix de la coalition de gauche très suivis La répartition des voix de gauche est aussi à regarder de près lors de ces élections européennes, puisqu'on attend la décision des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, qui avait percé aux législatives, mais qui n'existe plus désormais. La manne apparaît comme importante : lors du premier tour des législatives à Louviers, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 32,12% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du PS, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, Glucksmann s'était élevé à 5,75% à Louviers, contre 20,52% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut ce dimanche soir...

17:08 - Rassemblement national : quel score aux européennes à Louviers ? Le nombre de votes en faveur du RN sera très commenté à l'échelle locale pour ces européennes 2024. Alors qu'on annonce une dizaine de points supplémentaires pour le RN au niveau de la France, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Louviers semble néanmoins dans une tendance plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas gagné de part de voix dans les bureaux de vote sur place. Une exception qui va se confirmer ?

15:02 - Résultat favorable à Hayer à Louviers ? Louviers avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de la présidentielle. Avec 25,76%, Marine le Pen était reléguée au second rôle par son rival, crédité de 26,56% des voix. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 43,52% contre 56,48%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité un mois plus tard, lors des élections législatives, avec 20,8% au premier tour, contre 32,12% pour le binôme Nupes. Sur la commune de Louviers, c'est finalement une majorité Nupes qui sera désignée lors du second tour, achevant l'échec de l'ancien FN.

12:45 - Jordan Bardella en tête lors des européennes 2019 à Louviers Le résultat de ce soir sera-t-il le même que l'équilibre de 2019 ? Le résultat de la liste du Rassemblement national, avec Jordan Bardella tête de liste à l'époque, était au plus haut à Louviers, avec 26,58%, soit 1247 voix dans la ville. Le RN doublait Nathalie Loiseau à 20,52% et Yannick Jadot à 12,32%.

11:45 - Analyse socio-économique de Louviers : perspectives électorales Quel impact auront les habitants de Louviers sur le résultat des élections européennes ? Avec un taux de chômage de 19,76% et une densité de population de 680 habitants/km², le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets majeurs. Un revenu moyen par foyer fiscal de 20 918 € par an peut être caractéristique d'une pression financière sur les foyers. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 7,57% et d'une population immigrée de 9,35% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'instruction à Louviers mettent en relief une diversité de qualifications, avec 14,75% des habitants titulaires du seul bac. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

10:30 - Taux d'abstention aux élections européennes à Louviers : quelles tendances ? L'observation des résultats des rendez-vous électoraux passés est l'occasion de se faire une idée du vote des habitants de cette agglomération. En 2019, lors des européennes, 57,58% des inscrits sur les listes électorales de Louviers avaient boudé les urnes. L'abstention était de 63,61% pour les élections européennes de 2014. Les résultats des européennes 2024 sont aussi espérés que le taux de participation qui est souvent très bas durant de ce type de scrutin. Au niveau national, la participation était déjà un sujet majeur aux européennes de 2019. Elle représentait 19% le midi et seulement 43% à 17 heures.

09:30 - Les européennes commencent à Louviers : la participation en question L'une des clés de ce scrutin européen 2024 sera indéniablement l'ampleur de la participation à Louviers. En avril 2022, pour le premier tour de la présidentielle, 65,13% des électeurs dans la ville avaient participé au vote. La participation était de 63,28% au deuxième tour, c'est-à-dire 7 464 personnes. Pour rappel, à l'échelle de la France, la participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour, moins qu'en 2017. La hausse généralisée des prix qui alourdit les finances des ménages pourrait pousser les habitants de Louviers à ne pas rester chez eux.