En direct

19:30 - Quels peuvent être les reports des voix Nupes à Incarville ? Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée PS, avait glané 5,59% à Incarville, contre 20,07% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut en 2024 selon les enquêtes des instituts de sondage établies lors de la campagne, à tel point qu'il pourrait arriver très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer. Reste à savoir quel sera le report des votes de la Nupes, qui n'est plus qu'un souvenir. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Incarville, le binôme Nupes avait en effet obtenu 25,63% des votes dans la commune. Un score à comparer avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part de ces voix ira à la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est difficile.

17:08 - Jusqu'où ira la liste RN de Jordan Bardella à Incarville lors des européennes ? A l'échelle locale, le résultat du RN lors des élections européennes sera très commenté. Si en France entière, les sondages d'opinion dessinent une progression du RN à près de 10 points aux européennes 2024 par rapport à son score des dernières européennes (ce qui propulserait théoriquement Bardella à 42% dans la commune), il faut noter pourtant que ce dernier n'a pour l'instant enregistré que 1 point de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. La tendance pourrait donc être plus limitée localement.

15:02 - Avantage RN à Incarville ? Regarder dans le rétro pour analyser le scrutin le plus récent semble une évidence au moment de l'élection du jour. Elections les plus proches, les législatives avaient donné lieu à un puissant score pour le RN à Incarville. Le mouvement nationaliste avait terminé en tête dans la commune avec 29,57% au 1er round avant un formidable 50,68% au 2e. Le RN passait devant les candidats estampillés LREM avec 27,60% et Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 25,63% au premier tour et encore LFI-PS-PC-EELV (49,32%) au second sur l'unique circonscription couvrant la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 33,18% au 1er tour de l'élection du locataire de l'Elysée. Emmanuel Macron était deuxième avec 29,88% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 15,76%. Avec 46,34% elle s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 53,66%.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella au sommet lors des élections européennes Quel verdict était tombé lors des européennes précédentes ? Se pencher sur la dernière expérience du genre apparait aussi comme avisé au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce dimanche. C'est la liste Rassemblement national de Jordan Bardella qui avait fini première des élections du Parlement européen à l'époque à Incarville, avec 32,73% des votes devant la liste portée par Nathalie Loiseau avec 20,07% qui avait elle-même devancé Yannick Jadot avec 9,38%.

11:45 - Comprendre l'électorat d'Incarville : un regard sur la démographie locale Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les européennes à Incarville comme dans tout l'Hexagone. Dotée de 625 logements pour 1 375 habitants, la densité de la commune est de 167 hab par km². Ses 74 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social comprend 438 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans le bourg, 16,25 % des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 9,66 % de plus de 75 ans, ce qui pourrait agir sur les orientations des mesures européennes en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les citoyens, dont 31,58% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, 39,5% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 268,16 €, pèse sur une commune qui aspire à plus de prospérité. Pour conclure, à Incarville, les problématiques locales se joignent aux objectifs européens.

10:30 - Retour sur l'abstention aux européennes précédentes à Incarville Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas la priorité des Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record lors de ces européennes ? A l'échelle nationale, la participation était déjà analysée aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,3% à 12 heures et déjà 43,3% à 17 heures. Comment ont voté les habitants de cette ville lors des précédentes consultations démocratiques ? Cinq ans plus tôt, pendant les précédentes élections européennes, le pourcentage de participation représentait 57,42% dans la commune d'Incarville. La participation était de 46,96% lors du scrutin européen de 2014.

09:30 - Les européennes à Incarville sont lancées Ce 9 juin 2024, lors des élections européennes à Incarville, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour rappel, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 46,6% au premier tour et seulement 45,54% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les élections européennes à Incarville ? Au premier tour de la présidentielle, 21,64% des personnes en âge de participer à une élection dans la commune avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 21,55% au deuxième tour. Pour rappel, au niveau du pays, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c'était presque un record.