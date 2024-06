Résultat des européennes à Loyettes : l'élection 2024 en direct

Le verdict du test démocratique le plus récent semble un enseignement précieux au moment des européennes. Elections les plus proches, les élections législatives avaient donné un joli score pour le Rassemblement national à Loyettes. Ce dernier avait obtenu une place en tête dans la localité avec 31,81% au premier round, mais sera battu en revanche au second par le binôme Ensemble ! Sur l'unique circonscription de la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 35,69% au premier tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 24,74% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 15,74%. Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la commune avec 54,36%, devant Emmanuel Macron à 45,64%.

11:45 - Loyettes : démographie et socio-économie impactent les élections européennes

Quel impact aura la population de Loyettes sur les résultats des européennes ? Avec un pourcentage de chômeurs de 10,8% et une densité de population de 147 hab/km², les enjeux liés à l'emploi et à l'habitat sont des sujets majeurs. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (13,02%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 848 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. D'autres part, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,68%) et le nombre de résidences HLM (7,03% des logements) indiquent les défis économiques et sociaux auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'éducation à Loyettes mettent en avant une diversité de qualifications, avec 19,34% des habitants titulaires du seul bac. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.