En direct

19:08 - À Lucé, le résultat de la Nupes aux dernières législatives fait envie Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par les socialistes, avait atteint 6,3% à Lucé, contre 19,64% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer cette fois selon les enquêtes d'intentions de vote établies lors de la campagne. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nupes, qui n'a pas survécu malgré son coup d'éclat lors des législatives. A l'issue du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Lucé, le binôme Nupes avait en effet accumulé 21,89% des votes dans la localité. Une performance à compléter avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (22,42% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,86% pour Yannick Jadot, 2,03% pour Fabien Roussel et 1,88% pour Anne Hidalgo). Le niveau de Glucksmann est évidemment dépendant cette fois des résultats de la liste LFI de Manon Aubry (6,45% en 2019), mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (9,15% pour Yannick Jadot en 2019) ou encore du PCF Léon Deffontaine (1,9% pour Yann Brossat en 2019). Quant à la liste de Valérie Hayer, impossible de dire où se situe sa réelle base à Lucé, entre les 19,64% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 27,46% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 26,31% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres à Lucé avant les européennes A l'échelle locale, le résultat du Rassemblement national aux européennes sera très observé. A noter : Lucé compte parmi les rares villes où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 28,89% lors du vote européen et Marine Le Pen 26,9% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui contraste avec ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui à l'échelle de la France, avec près d'une dizaine de points gagnés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Les inscrits de Lucé plutôt favorables à Emmanuel Macron à la présidentielle Marine Le Pen avait été reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 26,9% contre 27,46% pour Emmanuel Macron. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 43,79% contre 56,21%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 23,2% au premier tour, contre 26,31% pour le binôme Ensemble !. Sur la commune de Lucé, c'est finalement une majorité Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui sera désignée au cours du second tour, achevant l'échec du parti lepéniste.

12:45 - En 2019, un scrutin très instructif Qui s'était imposé à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date apparait aussi comme avisé au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. 28,89% des suffrages étaient tombés vers la liste RN de Jordan Bardella à l'époque, aux élections européennes, contre Nathalie Loiseau à 19,64% et Yannick Jadot à 9,15%. Le mouvement eurosceptique s'était imposé avec 1156 votants de Lucé.

11:45 - Comprendre l'électorat de Lucé : un regard sur la démographie locale Au cœur de la campagne électorale européenne, Lucé est perçue comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 15 602 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. La variété socio-économique s'observe dans ses 705 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 10 090 foyers fiscaux. Dans la ville, 36 % de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 7,95 % sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les orientations des politiques européennes, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. La population étrangère de 1 766 personnes (11,38%) apporte une richesse culturelle précieuse. Avec un salaire moyen mensuel net de 1989,36 €/mois, la commune affiche un taux de chômage de 17,84%, révélant une situation économique tendue. Ainsi, Lucé incarne les défis et les aspirations de l'Europe contemporaine.

10:30 - Lucé : la mobilisation des habitants aux européennes Au cours des dernières années, les 15 782 habitants de cette ville ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Au moment des dernières élections européennes, 53,96% des inscrits sur les listes électorales de Lucé avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre une abstention de 65,59% lors du scrutin de 2014. Choisir les futurs parlementaires européens n'étant pas la priorité des citoyens français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des élections européennes ? Pour rappel, au niveau de l'Hexagone en 2019, le pourcentage d'abstention aux européennes atteignait 49,9%.

09:30 - Quelles prévisions pour la participation aux européennes à Lucé ? L'un des critères clés du scrutin européen 2024 sera incontestablement le niveau de participation à Lucé. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 40,88% au premier tour. Au second tour, 39,57% des votants se sont déplacés. Qu'en sera-t-il pour les européennes à Lucé ? En avril 2022, au premier tour de la dernière élection présidentielle, 68,72% des électeurs habilités dans la commune avaient pris part au scrutin. La participation était de 68,13% au deuxième tour, c'est-à-dire 6 365 personnes. En proportion, au niveau de l'Hexagone, la participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour, moins qu'en 2017.