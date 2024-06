En direct

19:09 - Quel candidat vont retenir les supporters de la Nupes à Mainvilliers ? Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée Parti socialiste, s'était arrogé 9,2% à Mainvilliers, contre 23,85% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Les temps ont changé ce dimanche soir selon les enquêtes sondagières. Reste à savoir quel sera le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a été dissoute malgré sa performance lors des élections législatives. Lors du premier tour des législatives à Mainvilliers, le binôme Nupes avait en effet obtenu 29,43% des votes dans la commune. Une percée à mettre en perspective avec les 34% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien en récupérera la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est risqué. Quant à Valérie Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa véritable base à Mainvilliers, entre les 23,85% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 28,54% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 26,71% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Sur quel candidat vont se diriger les voix de droite à Mainvilliers ? Le résultat des européennes 2024 à l'échelle locale sera analysé au prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste de la France. On remarque que Mainvilliers compte parmi les quelques communes où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 22,41% lors du vote européen et Marine Le Pen 19,68% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui semble assez éloignée de ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui au niveau national, avec près d'une dizaine de points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Vent favorable à Hayer à Mainvilliers ? Dans la commune de Mainvilliers, Marine Le Pen n'avait pas vraiment percé lors du premier tour de l'élection présidentielle en 2022. Avec un timide 19,68%, la représentante du Rassemblement national était distancée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 28,54% et 26,73% des voix. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 36,06% contre 63,94%. Les législatives qui suivront ne seront pas favorables, au premier tour, au RN, qui obtiendra 16,26%, alors que les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale cumuleront 29,43% des voix. Le mouvement sera toujours incapable d'inquiéter le gagnant, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - Il y a cinq ans, des européennes déjà tranchantes Qui avait gagné les européennes précédentes ? Se retourner sur le dernier vote similaire peut encore sembler évident au moment du scrutin d'aujourd'hui. Lors des élections du Parlement européen il y a cinq ans, la liste Rassemblement national avait obtenu 22,41% des votes. C'est Nathalie Loiseau qui finissait en première position avec 23,85%.

11:45 - Mainvilliers : démographie et socio-économie impactent les élections européennes A quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes, Mainvilliers fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 11 057 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Avec 471 entreprises, Mainvilliers se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans l'agglomération, 40 % des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 20,62 % ont 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des politiques européennes, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. La présence de 1 707 résidents étrangers, soit 15,26% de la population, favorise son ouverture au monde. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 23 264 € par an, la commune affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 19,08%, annonçant une situation économique en demi-teinte. À Mainvilliers, où la jeunesse représente 40% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir commun et florissant.

10:30 - Mainvilliers : la mobilisation des habitants aux européennes Au fil des précédentes consultations politiques, les 11 293 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Il y a 5 ans, au moment des précédentes européennes, 2 989 inscrits sur les listes électorales de Mainvilliers avaient pris part au scrutin (soit 43,57%). La participation était de 35,89% en 2014. Les élections européennes mobilisant généralement moins que les autres scrutins, qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Sur l'ensemble du territoire, la plus mauvaise participation jamais enregistrée l'a été lors du premier tour des régionales 2021. Elle atteignait 33,28%. À Mainvilliers, 72,32% des votants avaient voté.

09:30 - Taux de participation aux élections : le cas de Mainvilliers À Mainvilliers, le niveau d'abstention constituera l'un des facteurs importants des européennes. La hausse des prix du quotidien qui plombe les finances des foyers français serait de nature à pousser les habitants de Mainvilliers à s'intéresser plus fortement de l'élection. En avril 2022, au premier tour de l'élection présidentielle, 66,42% des électeurs dans la ville avaient pris part au vote, contre une participation de 64,86% au deuxième tour, soit 4 466 personnes. En comparaison, dans la ville, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 38,82% au premier tour. Au second tour, 36,61% des électeurs ont exercé leur droit de vote.