Résultat des européennes à Mansigné : l'élection 2024 en direct

En direct

18:26 - La liste Bardella favorite pour les européennes à Mansigné ? Le résultat des européennes à l'échelle locale sera scruté à travers le prisme de la dynamique Bardella, comme dans le reste de la France. Si dans l'Hexagone, les sondages d'opinion chiffrent une évolution du RN à près de 10 points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son résultat des européennes 2019 (ce qui amènerait Bardella à 44% dans la commune), il faut noter pourtant que ce dernier n'a pour l'instant enregistré que 2 points de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. La razzia annoncée devrait donc être plus discrète localement.

15:02 - Les inscrits de Mansigné penchaient pour Marine Le Pen à la présidentielle Regarder dans le rétro pour voir le plus récent verdict des urnes donne des enseignements précieux au moment de l'élection suivante. Elections les plus proches, les élections législatives avaient abouti à un joli résultat pour le RN à Mansigné. Ce dernier était arrivé en tête dans la ville avec 32,62% au premier round et surtout 52,34% au deuxième, lui garantissant d'être tout en haut à l'échelle municipale sur l'unique circonscription du lieu. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 36,51% au 1er tour de l'élection du président de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 22,47% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 16,12%. Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 56,88%, devant Emmanuel Macron à 43,12%.

12:45 - 34,1% pour Jordan Bardella en 2019 à Mansigné Qui l'avait emporté lors des européennes précédentes ? Se pencher sur la dernière expérience du genre semble encore logique au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Le résultat de la liste du Rassemblement national, déjà chapeautée par Jordan Bardella aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Mansigné, à 34,1%. Le RN devançait Nathalie Loiseau à 12,91% et Yannick Jadot à 11,95%.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Mansigné Quelle influence la population de Mansigné exerce-t-elle sur le résultat des européennes ? La pyramide des âges peut avoir un effet sur les priorités des mesures européennes en ce qui concerne l'instruction et la santé. Dans la localité, 30% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 12,52% de plus de 75 ans. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (67,05%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 531 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. De surcroît, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (6,93%) et le nombre de résidences HLM (3,55% des logements) font ressortir les défis économiques et sociaux auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'instruction à Mansigné mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 13,22% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques de l'Union européenne sur l'éducation et l'emploi.

10:30 - La mobilisation des électeurs aux élections européennes à Mansigné La publication des résultats des européennes 2024 est autant attendue que le taux d'abstention qui est toujours très élevé durant de ce type de scrutin. Voici les chiffres de 2019 à l'échelle de l'Hexagone : le taux d'abstention aux européennes atteignait 49,88%, mieux qu'en 2014. Au cours des élections précédentes, les 1 567 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. Durant les dernières élections européennes, le pourcentage d'abstention représentait 52,06% des votants de Mansigné (Sarthe). Le taux d'abstention était de 61,37% en 2014.

09:30 - C'est le moment de voter à Mansigné pour les européennes À Mansigné, la participation constituera immanquablement l'une des clés de ces élections européennes 2024. La hausse généralisée des prix qui alourdit le budget des Français combinée avec les préoccupations provoquées par la situation géopolitique actuelle pourraient entre autres renforcer l'engagement civique des électeurs de Mansigné (72510). A l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 27,91% des électeurs inscrits dans la ville avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 27,86% au premier tour. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central en avril 2022. Elle atteignait 25% à midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.