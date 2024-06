Résultat des européennes à Lugon-et-l'Île-du-Carnay : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - Qui de Glucksmann ou Hayer va doubler l'autre lors des européennes à Lugon-et-l'Île-du-Carnay ? Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par le Parti socialiste, avait glané 8,07% à Lugon-et-l'Île-du-Carnay, contre 20,18% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut aujourd'hui selon les enquêtes d'opinion. Tout dépendra du report des voix de la Nupes, qui n'a pas survécu malgré son coup d'éclat lors des législatives, en 2022. La manne apparaît comme importante : lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Lugon-et-l'Île-du-Carnay, le binôme Nupes avait en effet glané 23,45% des votes dans la commune. Un chiffre à comparer avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

17:08 - Jusqu'où peut aller la liste RN à Lugon-et-l'Île-du-Carnay lors des européennes ? Si on met face à face le résultat de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on peut constater une progression de 3 points à Lugon-et-l'Île-du-Carnay. Mais la marche pourrait s'avérer encore plus haute aux européennes 2024, les instituts donnant plutôt au mouvement une explosion de près de 10 points par rapport à la présidentielle. De quoi s'attendre à près de 40% dans la ville cette fois ?

15:02 - Avantage RN à Lugon-et-l'Île-du-Carnay ? Marine Le Pen s'était particulièrement illustrée à Lugon-et-l'Île-du-Carnay pendant l'élection présidentielle il y a deux ans avec un nombre de votes correspondant à 32,19% des électeurs au 1er round. Au second tour du scrutin, c'est encore la candidate du RN qui l'emportait avec 52,7%, devant Emmanuel Macron à 47,3%. Lors de l'échéance suivante, le RN trébuchait au premier tour des législatives dans la commune, récoltant 31,13% des suffrages sur place, contre 32,20% pour le binôme La République en Marche. Il s'imposait en revanche au second tour, avec 50,83%, contre 49,17% pour le binôme LREM.

12:45 - Il y a cinq ans, une tendance très tranchée Revenir cinq ans en arrière peut aussi sembler pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? Si on rentre dans le détail, la liste du RN, déjà chapeautée par Jordan Bardella, avait remporté les européennes à l'époque. Ladite liste avait convaincu 29,82% des votes, soit 133 voix dans la ville, contre Nathalie Loiseau à 20,18% et Yannick Jadot à 14,57%.

11:45 - Lugon-et-l'Île-du-Carnay : démographie, élections et perspectives d'avenir Dans les rues de Lugon-et-l'Île-du-Carnay, les élections sont en cours. Dotée de 643 logements pour 1 386 habitants, la densité de la ville est de 112 habitants/km². Ses 87 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social se compose de 427 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (13,69 %) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Les habitants, dont 33,72% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, 41,45% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 270,15 euros, accable une ville qui désire un avenir prospère. À Lugon-et-l'Île-du-Carnay, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.

10:30 - À Lugon-et-l'Île-du-Carnay, quelle participation aux élections européennes ? Comment votent traditionnellement les habitants de cette ville ? En 2019, lors des européennes, parmi les 478 inscrits sur les listes électorales à Lugon-et-l'Île-du-Carnay, 55,65% s'étaient rendus dans l'isoloir. La participation était de 50,37% en 2014. Les résultats des européennes 2024 sont aussi espérés que le taux de participation qui est souvent trop bas durant de ce type d'élection. Sur tout le territoire français, les régionales 2021 ont connu la participation la plus basse jamais constatée en France, atteignant 33,3% lors du premier tour. À Lugon-et-l'Île-du-Carnay, 60,11% des votants avaient voté.

09:30 - Taux de participation aux élections : le cas de Lugon-et-l'Île-du-Carnay À Lugon-et-l'Île-du-Carnay, l'une des clés des européennes sera sans nul doute l'abstention. Pour mémoire, dans la localité, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 51,17% au premier tour et seulement 49,89% au deuxième tour. Au second tour de la dernière présidentielle, parmi les 934 inscrits sur les listes électorales dans la localité, 78,8% avaient pris part à l'élection. Le taux de participation était de 82,01% au premier tour, c'est-à-dire 766 personnes. Pour rappel, au niveau du pays, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 74% au premier tour et seulement 72% au second tour, c’était moins qu’en 2017.