Résultat des européennes à Luriecq : l'élection 2024 en direct

Si dans tout le pays, les sondages d'opinion prédisent une évolution du Rassemblement national à près de 10 points aux européennes 2024 par rapport à son résultat des européennes 2019 (ce qui amènerait Bardella à près de 40% dans la commune), on note pourtant que le parti n'a pris que 3 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. La tendance devrait donc être plus limitée localement.

15:02 - Des indicateurs clés en 2022 pour les élections européennes

La communauté électorale de Luriecq avait massivement montré sa préférence pour Marine Le Pen à l'issue de l'élection à la présidence de la République il y a deux ans. La numéro 1 du parti d'extrême droite l'emportait avec 30,9% au 1er round. Au second tour, face à Emmanuel Macron, elle finissait aussi première avec 53,97%. Au moment de donner ou non des députés au président élu, l'extrême droite n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la ville, obtenant 23,87% des voix sur place, contre 25,00% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent avec 60,93%.