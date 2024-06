Résultat des européennes à Saint-Bonnet-le-Château : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - Quels peuvent être les reports du vote Nupes à Saint-Bonnet-le-Château ? Outre le score du RN, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux sembleraient dans un mouchoir de poche à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes sondagières. Mais il faut noter que Nathalie Loiseau, qui représentait la liste LaRem lors des européennes 2019, avait glané 21,36% à Saint-Bonnet-le-Château, contre 1,64% pour la liste de gauche alors. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nupes, qui a déjà éclaté. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Saint-Bonnet-le-Château, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 22,37% des votes dans la commune. Un score à comparer avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part votera pour la liste Glucksmann ? La réponse est complexe.

17:08 - Quel résultat à Saint-Bonnet-le-Château pour la liste RN emmenée par Jordan Bardella ? Le résultat des européennes à l'échelle locale sera analysé avec le prisme de la dynamique RN, comme dans le reste du pays. Si dans toute la France, les sondeurs annoncent une progression moyenne du Rassemblement national à près de 10 points de plus aux européennes 2024 par rapport à son résultat des dernières européennes (ce qui porterait Bardella à environ 30% dans la commune), on note pourtant que celui-ci n'a pour l'instant pris que 2 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. La razzia annoncée devrait donc être moins puissante localement.

15:02 - Les tendances clés de 2022 pour le scrutin Saint-Bonnet-le-Château avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de la présidentielle. Avec 26,72%, Marine le Pen était distancée en deuxième position par son rival, crédité de 28,16% des suffrages. Et elle s'inclinait face au président sortant au second tour avec 42,5% contre 57,5%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité un mois plus tard, lors des élections du Parlement, avec 18,12% au premier tour, contre 33,33% pour le binôme Les Républicains. Au deuxième tour, c'est encore un binôme Les Républicains qui glanera le plus de votes, avec 66,11% sur l'unique circonscription couvrant la commune.

12:45 - Quel était le verdict des élections européennes à Saint-Bonnet-le-Château il y a cinq ans ? Regarder en arrière peut aussi sembler indispensable au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? Le score de la liste du RN, avec Jordan Bardella comme chef de file aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Saint-Bonnet-le-Château, à 24,18%, soit 103 voix. Le mouvement nationaliste doublait Nathalie Loiseau à 21,36% et François-Xavier Bellamy à 15,49%.

11:45 - Élections à Saint-Bonnet-le-Château : l'impact des caractéristiques démographiques Dans les rues de Saint-Bonnet-le-Château, les élections sont en cours. Avec ses 1 477 habitants, cette localité possède une certaine vitalité démographique. Ses 146 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (56,81 %) montre l'importance des questions de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Les citoyens, comprenant une proportion de 24,5% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se rendant dans les isoloirs ? Parmi cette diversité sociale, 39,88% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1895,75 €, pèse sur une commune qui ambitionne plus de prospérité. Saint-Bonnet-le-Château incarne la vitalité et l'authenticité d'une Europe en constante évolution.

10:30 - Saint-Bonnet-le-Château : retour sur la participation aux dernières européennes Pour comprendre davantage le vote des habitants de cette ville, il faut observer les résultats des dernières élections. En 2019, pendant les européennes, 461 personnes en âge de voter à Saint-Bonnet-le-Château s'étaient rendues aux urnes (soit 49,68%). La participation était de 44,69% il y a 10 ans. Les européennes mobilisent généralement moins que les autres scrutins. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle nationale : la participation aux élections européennes représentait 50,1%.

09:30 - Les européennes démarrent à Saint-Bonnet-le-Château : quel sera le taux de participation ? Ce dimanche, lors des européennes à Saint-Bonnet-le-Château, qu'en sera-t-il de la participation ? Le conflit armé russo-ukrainien et ses conséquences en matière économique et énergétique sont notamment en mesure de nuancer l'intérêt de l'élection aux yeux des habitants de Saint-Bonnet-le-Château. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, parmi les 953 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 75,34% s'étaient rendus dans l'isoloir. Le taux de participation était de 71,46% au deuxième tour, soit 681 personnes. En proportion, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 47,59% au premier tour. Au deuxième tour, 46,23% des votants ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Saint-Bonnet-le-Château ?