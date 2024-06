Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée du PS, s'était élevé à 4,87% à Maffliers, contre 19,48% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. La donne semble différente aujourd'hui selon les enquêtes d'intentions de vote publiées lors de la campagne. Tout dépend en réalité du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé. La manne semble conséquente : lors du premier tour des élections des députés à Maffliers, le binôme Nupes avait en effet cumulé 25,17% des votes dans la localité. Une poussée à affiner avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (21,29% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,88% pour Yannick Jadot, 2,08% pour Fabien Roussel et 0,52% pour Anne Hidalgo).

Le résultat des européennes à l'échelle locale sera observé au prisme de la dynamique Bardella, comme dans le reste de la France. Alors que les enquêtes d'opinion annoncent 10 points gagnés par le RN au niveau du pays, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Maffliers semble néanmoins dans une réalité différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le parti n'a en effet pas gagné de terrain dans les bureaux de vote locaux. Une exception qui va se confirmer ?

15:02 - Pourquoi le RN est en avance à Maffliers ?

Marine Le Pen avait largement battu son score national à Maffliers pendant la dernière élection présidentielle 2022 avec pas moins de 25,44% au 1er round. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 48,54% contre 51,46%. Un mois plus tard, le RN trébuchait au premier tour des élections législatives dans la commune, cumulant 24,14% des votes sur place, contre 26,38% pour le binôme La République en Marche. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent (52,51%).