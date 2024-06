En direct

19:24 - À Baillet-en-France, qui vont plebisciter les électeurs de la Nupes ? La dynamique de la gauche est aussi à regarder de près lors de ces élections européennes, avec une inconnue : le choix des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, décisive lors des législatives, mais qui n'existe plus désormais. Au cours du premier tour des élections législatives, la candidature Nupes avait attiré 22,54% des suffrages dans la localité. Une percée à affiner avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? Déjà en lice en 2019, ce dernier avait glané 5,87% à Baillet-en-France, contre 21,9% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Son score dépendra évidemment cette fois des scores de la liste LFI de Manon Aubry (6,14% en 2019), mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (13,75% pour Yannick Jadot en 2019) ou encore du communiste Léon Deffontaine (2,54% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Quel résultat à Baillet-en-France pour la liste RN emmenée par Jordan Bardella ? Le résultat des élections européennes au niveau local sera regardé à travers le prisme de la dynamique RN, comme dans le reste du pays. Si on associe le score de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on peut constater une progression de 3 points à Baillet-en-France. Mais la marche pourrait être encore plus élevée aux européennes 2024, les sondages donnant plutôt aux candidats RN une explosion de près de 10 points par rapport à la présidentielle. De quoi prévoir 31% dans la ville cette fois ?

15:02 - Vent favorable à Hayer à Baillet-en-France ? Marine Le Pen était en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 24,61% contre 28,72% pour Emmanuel Macron. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 43,25% contre 56,75%. Le RN ne convainquait pas plus à Baillet-en-France quelques jours plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 22,96% au premier tour, contre 29,01% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Le scénario se répétera au second tour, qui verra également le binôme LREM finir gagnant.

12:45 - Nathalie Loiseau au sommet en 2019 à Baillet-en-France Regarder en arrière peut aussi sembler logique au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? À Baillet-en-France, les précédentes européennes offraient la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 21,9% des votes. La gagnante devançait la liste de Jordan Bardella avec 21,5% et Yannick Jadot avec 13,75%.

11:45 - Baillet-en-France : quand les données démographiques façonnent les urnes Quel portrait faire de Baillet-en-France, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Avec ses 25,0% de cadres supérieurs pour 1 893 habitants, cette commune possède une certaine vigueur économique. Avec 206 entreprises, Baillet-en-France se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la commune, 18,01 % des résidents sont des enfants, et 23,51 % ont plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des mesures européennes en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 37,86% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette diversité sociale, 48,63% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1033,07 €, pèse sur une commune qui vise plus de prospérité. Pour conclure, à Baillet-en-France, les préoccupations locales se mêlent aux objectifs européens.

10:30 - Participation aux dernières élections européennes à Baillet-en-France : un aperçu détaillé Assisterons-nous à une augmentation de la participation des Français aux européennes, similaire au rebond observé en 2019 ? Au niveau du pays tout entier, la plus mauvaise participation jamais constatée l'a été lors du premier tour des élections régionales 2021. Elle atteignait 33,3%. À Baillet-en-France, 68,49% des votants avaient voté. Afin de cerner davantage le vote des habitants de cette commune, il est indispensable d'observer les résultats des dernières consultations politiques. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes élections européennes, 51,19% des personnes habilitées à voter à Baillet-en-France s'étaient rendues aux urnes, à comparer avec un taux de participation de 45,93% en 2014.

09:30 - Les européennes à Baillet-en-France sont lancées À Baillet-en-France, le niveau de participation constituera sans nul doute un facteur essentiel du scrutin européen. Pour mémoire, dans la localité, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 47,55% au premier tour et seulement 47,55% au deuxième tour. Il y a deux ans, au deuxième tour de la présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 74,07% dans la localité. Le taux de participation était de 76,68% au premier tour, c'est-à-dire 1 174 personnes. Pour comparer, au niveau du pays, le taux de participation à la présidentielle 2022 représentait 74% au premier tour et seulement 72% au second tour.