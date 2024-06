En direct

19:16 - À Montsoult, que vont trancher les supporters de la gauche ? En plus du résultat du RN, se pose la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle du PS emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo sembleraient à quasi-égalité à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes sondagières publiées lors de la campagne. Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste macroniste il y a cinq ans aux européennes, s'était élevée à 20% à Montsoult, contre 5,55% pour la liste de gauche alors. Tout dépend en réalité du report des voix de la Nupes, qui n'est plus qu'un souvenir. Au cours du premier tour des législatives à Montsoult, le binôme Nupes avait en effet obtenu 24,81% des votes dans la commune. Une somme à affiner avec les 31% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quant à la liste Hayer, impossible de définir sa véritable base à Montsoult, entre les 20% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 25,47% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 27,9% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Sur qui vont converger les électeurs de droite à Montsoult ? Le nombre de bulletins en faveur du Rassemblement national sera le grand sujet pour ces élections du Parlement européen 2024, localement. A noter : Montsoult fait partie des rares localités où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 23,95% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 22,46% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui tranche avec ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui au niveau du pays, avec près de dix points ajoutés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Emmanuel Macron en première position il y a deux ans à Montsoult Les électeurs de Montsoult avaient opté pour Marine Le Pen à 22,46% lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat en 2022. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient surclassé la patronne du Rassemblement national avec respectivement 25,47% et 22,56% des voix. Le second round de scrutin la laissera en retrait, Emmanuel Macron s'imposant avec 56,67% contre 43,33% pour Le Pen. Les élections législatives qui suivront ne seront pas favorables, au premier tour, au Rassemblement national, qui récoltera 20,21%, alors que les candidats LREM réuniront 27,90% des voix. Et le second tour sera à l'avenant avec encore un binôme LREM finalement vainqueur localement.

12:45 - Les européennes 2019 s'étaient montrées favorables à Jordan Bardella à Montsoult Qui avait gagné les européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière peut de nouveau sembler une évidence au moment du scrutin de ce 9 juin. Le score de la liste Rassemblement national, qui avait déjà comme guide un certain Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à Montsoult, avec 23,95%. Le mouvement eurosceptique doublait Nathalie Loiseau à 20% et Yannick Jadot à 16,65%.

11:45 - Montsoult : élections européennes et dynamiques démographiques La composition démographique et le contexte socio-économique de Montsoult déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections européennes. Avec une densité de population de 889 hab par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 8,13%, le marché du travail et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (87,06%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des 1 345 votants. Le nombre de familles monoparentales (13,69%) révèle des impératifs de suivi social, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,06%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Montsoult mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 27,13% des habitants sans diplôme, cela peut avoir un impact sur le taux de participation dans la commune.

10:30 - Retour sur l'abstention lors des élections européennes précédentes à Montsoult Y aura-t-il une amélioration de la participation des citoyens français aux élections européennes, à l'image du rebond enregistré en 2019 ? Les chiffres nationaux de 2019 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage de participation aux européennes s'élevait à 50%. L'étude des résultats des derniers rendez-vous électoraux est l'occasion de se faire une idée du vote des habitants de cette commune. En 2019, à l'occasion des européennes, parmi les 1 360 personnes en âge de voter à Montsoult, 51,97% avaient pris part au vote. La participation était de 48,05% pour le scrutin européen de 2014.

09:30 - Quelles prévisions pour la participation aux européennes à Montsoult ? La participation sera sans nul doute l'une des grandes inconnues de ces européennes à Montsoult. Il y a 2 ans, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, 73,4% des personnes aptes à voter dans la commune s'étaient rendues aux urnes. Le taux de participation était de 78,52% au premier tour, c'est-à-dire 2 069 personnes. Pour comparer, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 50,93% au premier tour et seulement 49,11% au second tour. Les populations des communes de grandes tailles votent la plupart du temps moins que dans les petites, la tendance peut-elle changer pour les européennes ?