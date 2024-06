En direct

19:26 - À Magenta, le résultat de la gauche unie aux législatives 2022 à la loupe En plus du résultat de la liste RN, se pose la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux sembleraient dans un mouchoir de poche ce soir, selon les études sondagières. Raphaël Glucksmann s'était arrogé 5,16% à Magenta, contre 15,97% pour la liste LREM lors des européennes 2019. La réponse se trouve surtout dans le report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui est déjà morte malgré son excellent score lors des dernières législatives, en 2022. La réserve de voix apparaît comme conséquente : lors du premier tour des élections du Parlement à Magenta, le binôme Nupes avait en effet glané 22,83% des votes dans la localité. Une performance à mettre en perspective avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part votera pour la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est difficile.

17:08 - Quel verdict pour les candidats RN à Magenta ? Si on associe le score de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on observe une progression de 1 point à Magenta. Mais la marche pourrait se trouver encore plus haute aux européennes 2024, les instituts de sondages offrant plutôt au mouvement une progression de près de 10 points en comparaison de la présidentielle. De quoi l'amener à près de 50% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les enseignements de 2022 Les dernières consultations en date, les élections législatives 2022, avaient donné un excellent résultat pour le Rassemblement national à Magenta. Le mouvement nationaliste avait fini en tête dans la cité avec 35,35% au premier tour avant un formidable 56,64% au deuxième (Magenta ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 37,06% au 1er tour de l'élection du locataire de l'Elysée. Emmanuel Macron était deuxième avec 26,13% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 16,44%. Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la ville avec 54,98%, devant Emmanuel Macron à 45,02%.

12:45 - Que retenir des élections européennes à Magenta il y a cinq ans ? Qui l'avait emporté lors des européennes précédentes ? Regarder en arrière semble encore avisé au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce 9 juin. A l'époque, à Magenta, la liste du RN, avec Jordan Bardella à sa tête, l'avait emporté, glanant 36,77% des suffrages devant Nathalie Loiseau à 15,97% et Yannick Jadot à 10,65%.

11:45 - Comment la composition démographique de Magenta façonne les résultats électoraux ? Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les européennes à Magenta comme dans tout l'Hexagone. Avec une population de 1 693 habitants répartis dans 983 logements, cette commune présente une densité de 1780 hab par km². Ses 117 entreprises attestent une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social se compose de 479 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (74,47 %) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. Les citoyens, comprenant une proportion de 37,45% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette diversité sociale, 38,2% des ménages sont composées de couples avec enfants. Finalement, à Magenta, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.

10:30 - Retour sur l'abstention aux élections européennes à Magenta Au cours des dernières élections, les 1 708 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Cinq années plus tôt, durant les précédentes élections européennes, 640 électeurs de Magenta (Marne) s'étaient rendus aux urnes (soit 56,44%). La participation était de 39,27% en 2014. Près de la moitié des électeurs français ne se sont pas déplacés pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2024 ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur aux européennes de 2019. Elle représentait 19,3% à 12 heures et seulement 43,3% à 17h.

09:30 - L'abstention aux européennes à Magenta L'abstention sera incontestablement l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen à Magenta. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 47,18% au premier tour et seulement 46,25% au deuxième tour. Au second tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 082 personnes en âge de voter dans la ville, 76,8% avaient pris part au vote, à comparer avec un taux de participation de 77,36% au premier tour, soit 837 personnes. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 heures et seulement 65,00% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.