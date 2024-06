Résultat des européennes à Vicq-sur-Breuilh : l'élection 2024 en direct

En direct

18:28 - Le Rassemblement national à Vicq-sur-Breuilh, un favori aux européennes ? Au niveau local, le résultat du RN aux européennes 2024 sera très observé. Si en France entière, les sondages dessinent une progression moyenne du RN à près de 10 points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son résultat des dernières européennes (ce qui porterait virtuellement Bardella à 29% dans la commune), on remarque néanmoins que le mouvement n'a visiblement pris que 3 points de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. La razzia annoncée devrait donc être moins puissante localement.

15:02 - Avantage RN à Vicq-sur-Breuilh ? La ville de Vicq-sur-Breuilh avait nettement montré sa préférence pour Marine Le Pen lors de l'élection présidentielle de 2022 puisque la leader du Rassemblement national s'imposait avec 22,64% au premier tour. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 47,12% contre 52,88%. Un mois plus tard, le parti trébuchait au premier tour des législatives dans la commune, grappillant 19,93% des voix sur place, contre 30,25% pour le binôme Nupes. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent (61,36%).

12:45 - Quelle liste était arrivée en tête des élections européennes à Vicq-sur-Breuilh en 2019 ? Regarder en arrière peut encore une fois sembler indispensable au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Qui l'avait emporté à l'issue des européennes en 2019 ? Si on se penche sur le détail, 108 habitants de Vicq-sur-Breuilh passés par les isoloirs s'étaient tournés vers la liste RN il y a cinq ans, aux élections européennes. La liste, qui avait déjà comme guide un certain Jordan Bardella, avait glané 19,85% des suffrages devant Nathalie Loiseau à 19,85% et Yannick Jadot à 12,5%.

11:45 - Élections à Vicq-sur-Breuilh : l'impact des caractéristiques démographiques Quel portrait faire de Vicq-sur-Breuilh, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec ses 1 327 habitants, ce village peut compter sur une certaine vitalité démographique. Ses 77 entreprises attestent une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social se compose de 424 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (77,19 %) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Les électeurs, dont 34,19% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette diversité sociale, près de 39,15% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 659,06 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. Vicq-sur-Breuilh manifeste la vigueur et les valeurs d'une Europe en mouvement.

10:30 - Perspectives de la participation aux européennes à Vicq-sur-Breuilh Comment votent d'ordinaire les citoyens de cette ville ? A l'occasion des européennes 2019, 46,4% des électeurs de Vicq-sur-Breuilh (Haute-Vienne) avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 52,36% il y a dix ans. Ce scrutin européen verra-t-il une progression de l'abstention des électeurs français comme en 2009 où un record avait été battu avec 59,4% ? Sur l'ensemble du territoire, le pic d'abstention a été constaté durant le premier tour des élections régionales 2021. Il s'élevait à 66,7%. À Vicq-sur-Breuilh, 67,98% des habitants n'avaient pas fait l'effort de se déplacer.

09:30 - Les prévisions de la participation aux élections européennes à Vicq-sur-Breuilh À Vicq-sur-Breuilh, l'abstention sera à n'en pas douter l'une des clés de ce scrutin européen. Pour rappel, dans la localité, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 48,67% au premier tour. Au deuxième tour, 50,93% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 119 personnes en âge de voter dans la localité, 18,32% avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 23,32% au second tour. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet central en avril 2022. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 h et seulement 65,00% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.