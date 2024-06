En direct

19:12 - Hayer et Glucksmann en duel aussi à Magnanville pour ces élections européennes 2024 ? En plus du résultat du RN, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste portée par Raphaël Glucksmann. Ces adversaires arriveraient au coude-à-coude à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes d'intentions de vote. Glucksmann avait atteint 6,93% à Magnanville, contre 21,65% pour la liste LREM lors des dernières européennes. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nupes, qui a fait long feu. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections du Parlement à Magnanville, le binôme Nupes avait en effet obtenu 31,51% des votes dans la commune. Une performance à compléter avec les 37% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part optera pour la liste Glucksmann ? La réponse est complexe. Tout dépendra évidemment cette fois des suffrages accordés à la liste LFI, mais aussi de ceux d'Europe Ecologie ou encore du PCF.

17:08 - Quel score pour la liste RN de Jordan Bardella à Magnanville ? La fraction d'électeurs en faveur de la liste de Jordan Bardella sera un enseignement majeur pour ces élections du Parlement européen 2024 au niveau local. À Magnanville, on note que le RN n'a pas gagné en parts de voix entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 26,3% à l'issue du précédent scrutin européen et Marine Le Pen 23,22% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo diffère de ce que laissent imaginer les sondages en 2024 à l'échelle du pays, avec près d'une dizaine de points de plus pour le RN entre les dernières européennes et le scrutin qui nous occupe.

15:02 - Avantage Hayer à Magnanville ? Marine Le Pen n'avait pas été servie dans la cité au 1er tour de la présidentielle 2022, ne s'arrogeant que 23,22% contre 25,34% pour Emmanuel Macron et 30,74% pour Jean-Luc Mélenchon. C'est finalement le président sortant qui l'emportera avec 60,64% contre 39,36% pour Le Pen au second round dans la localité. Le RN sera distancé ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 26,27%, alors que les candidats LFI-PS-PC-EELV obtiendront 31,51% des voix. Le parti restera totalement à l'écart, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - En 2019, un précédent très instructif Quel verdict s'était imposé lors des européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date semble aussi logique au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Si on se penche sur le détail, 509 habitants de Magnanville passés par les urnes avaient été séduits par le parti lepéniste il y a cinq ans, aux élections européennes. La liste de Jordan Bardella cumulait ainsi 26,3% des votes contre Nathalie Loiseau à 21,65% et Yannick Jadot à 11,99%.

11:45 - Magnanville : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux A la mi-journée des élections européennes, Magnanville regorge de diversité et d'activités. Avec ses 6 155 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Avec 400 entreprises, Magnanville est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 35 % de la population est âgée de 29 ans et moins, et 26,23 % ont 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. La population étrangère de 467 personnes (7,61%) apporte une richesse culturelle inestimable. Dans cette mosaïque sociale, près de 35,97% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 71,80 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. À Magnanville, les enjeux locaux, tels que le chômage, l'éducation et l'inflation, rejoignent ceux de l'Europe.

10:30 - À Magnanville, quelle abstention aux européennes ? L'étude des consultations démocratiques antérieures permet de comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette agglomération. Cinq années plus tôt, lors des précédentes élections européennes, sur les 2 030 inscrits sur les listes électorales à Magnanville, 50,64% avaient boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 54,77% lors des élections européennes de 2014. Près d'un citoyen français sur deux n'a pas voté pour les européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2024 ? A l'échelle du pays tout entier, le record d'abstention a été observé pendant le premier tour des élections régionales 2021. Il s'élevait à 66,72%. À Magnanville, 67,15% des habitants n'avaient pas fait l'effort de se déplacer.

09:30 - C'est l'heure de voter à Magnanville : l'abstention au cœur des préoccupations Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche, lors des élections européennes à Magnanville ? La guerre entre la Russie et l'Ukraine et ses répercussions en matière énergétique et économique pourraient renforcer l'engagement civique des citoyens de Magnanville . Lors du second tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 30,17% des inscrits sur les listes électorales de la commune, contre une abstention de 23,64% au premier tour. En comparaison, au niveau de la France, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour.