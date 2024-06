En direct

19:10 - À Magny-le-Hongre, quels sont les scénarios de reports du vote Nupes ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait fait une percée lors des dernières élections en date, les législatives, elle a explosé en vol désormais, rendant très flou le vote de gauche dans les isoloirs. Le jour du premier round des législatives, la candidature Nupes avait enregistré 22,03% des voix dans la localité. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? En 2019, ce dernier avait atteint 3,73% à Magny-le-Hongre, contre 30,63% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut dans la soirée...

17:08 - Quel résultat à Magny-le-Hongre pour la liste RN emmenée par Jordan Bardella ? A l'échelle locale, le résultat de la liste dirigée par Jordan Bardella lors de ces européennes sera très observé. Si en France entière, les sondeurs annoncent une progression moyenne du Rassemblement national à près de 10 points de plus aux européennes 2024 par rapport à son résultat des précédentes européennes (ce qui propulserait Bardella à 27% dans la commune), on remarque pourtant que ce dernier n'a gagné que 1 point de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. La razzia annoncée devrait donc être plus limitée localement.

15:02 - Avantage Renaissance à Magny-le-Hongre ? Magny-le-Hongre avait opté pour Marine Le Pen à 18,02% lors du premier tour de la présidentielle il y a deux ans. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient dépassé la patronne du Rassemblement national avec respectivement 34,78% et 20,45% des bulletins exprimés. Et elle s'inclinait face à son rival au second tour avec 34,04% contre 65,96%. Au premier tour des législatives, Magny-le-Hongre, couverte par une seule circonscription, verra le binôme LREM s'imposer avec 33,77%, alors que le RN sera distancé à 16,59%. Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) vainqueur localement.

12:45 - À Magny-le-Hongre, Nathalie Loiseau sur la première marche en 2019 Les résultats de ce soir vont-ils répéter le verdict de 2019 ? À Magny-le-Hongre, les précédentes européennes donnaient la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 30,63% des voix. La gagnante était suivie de la liste de Jordan Bardella avec 17,82% et Yannick Jadot avec 13,67%.

11:45 - Élections européennes à Magny-le-Hongre : impact de la démographie et de l'économie locale Comment la population de Magny-le-Hongre peut-elle impacter le résultat des élections européennes ? Avec une densité de population de 1808 habitants/km² et un pourcentage de chômeurs de 7,08%, les questions liées à l'emploi et au logement sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage important de cadres, représentant 30,96%, est révélateur d'une population possédant un niveau d'éducation élevé. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 9,93% et d'une population immigrée de 15,99% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 7,48% à Magny-le-Hongre, met en avant la présence d'une population jeune et éduquée, sensible aux politiques relatives à l'instruction et au logement étudiant.

10:30 - Perspectives de l'abstention aux européennes à Magny-le-Hongre Les élections européennes mobilisent moins que les autres scrutins. L'année 2024 fera-t-elle exception ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà analysée aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,26% à 12 heures et seulement 43,29% à 17 heures. L'étude des résultats des consultations politiques passées permet de cerner davantage le vote des électeurs de cette ville. A l'occasion des dernières européennes, 2 393 inscrits sur les listes électorales de Magny-le-Hongre s'étaient rendus dans l'isoloir (soit 48,49%). Le taux de participation était de 39,95% il y a dix ans.

09:30 - Quelle sera l'abstention aux élections européennes à Magny-le-Hongre ? À Magny-le-Hongre, le taux de participation constituera incontestablement un facteur clé de ce scrutin européen 2024. En avril 2022, lors du premier tour de l'élection présidentielle, 79,56% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération avaient participé au vote. La participation était de 74,06% au deuxième tour, c'est-à-dire 3 891 personnes. Pour mémoire, au niveau du pays, la participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour. Les jeunes générations manifestent généralement une désaffection pour les scrutins électoraux, cette situation peut-elle évoluer pour les européennes ?