Résultat des européennes à Maisdon-sur-Sèvre : l'élection 2024 en direct

11:45 - L'avenir européen se décide aussi à Maisdon-sur-Sèvre

Dans la ville de Maisdon-sur-Sèvre, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des européennes ? Avec une densité de population de 164 habitants/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 7,08%, le marché du travail et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (90,2%) souligne le poids des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des 1 193 votants. Par ailleurs, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (9,25%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (0,26%) indiquent les défis sociaux et économiques auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'instruction à Maisdon-sur-Sèvre mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 16,43% des habitants non diplômés, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.