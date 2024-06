Résultat des européennes à Château-Thébaud : l'élection 2024 en direct

Marine Le Pen ne finissait pas dans les deux premiers dans à Château-Thébaud au 1er tour de la présidentielle 2022, tombant à 17,69% contre 33,74% pour Emmanuel Macron et 18,33% pour Jean-Luc Mélenchon. Le deuxième round de scrutin ne sera pas plus gagnant, Emmanuel Macron terminant à 69,44% contre 30,56% pour Le Pen. Au premier tour des élections législatives, Château-Thébaud, couverte par une seule circonscription, verra le binôme estampillé La République en Marche s'imposer avec 31,04%, alors que le Rassemblement national sera derrière à 11,22%. Le RN sera toujours incapable d'inquiéter le gagnant, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

11:45 - Comment la composition démographique de Château-Thébaud façonne les résultats électoraux ?

Comment la population de Château-Thébaud peut-elle affecter le résultat des élections européennes ? Le taux de chômage à 5,29% pourrait avoir un effet sur les inquiétudes des habitants en matière de directives européennes sur le travail. Avec une densité de population de 169 hab/km² et 48,1% de population active, peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (89,11%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des 1 364 citoyens possédant une carte électorale. De surcroît, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (10,58%) et le nombre de résidences HLM (2,3% des logements) font ressortir les défis économiques et sociaux auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'instruction à Château-Thébaud mettent en relief une diversité de qualifications, avec 18,84% des résidents non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.