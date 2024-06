Résultat des européennes à Saint-Fiacre-sur-Maine : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - À Saint-Fiacre-sur-Maine, quels peuvent être les reports des voix Nupes ? En plus du résultat du RN, arrive la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle des socialistes menée par Raphaël Glucksmann. Les deux pourraient arriver au coude-à-coude dans la soirée, selon les études sondagières. Mais il faut rappeler que Nathalie Loiseau, qui représentait la macronie il y a cinq ans aux européennes, avait obtenu 30% à Saint-Fiacre-sur-Maine, contre 8,11% pour la liste de gauche alors. Tout dépend en réalité du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà vécu malgré la surprise qu'elle avait créée lors des dernières élections législatives. Au cours du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Saint-Fiacre-sur-Maine, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 34,84% des votes dans la localité. Une somme à comparer avec les 35% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (23,22% pour Jean-Luc Mélenchon, 7,62% pour Yannick Jadot, 2,21% pour Fabien Roussel et 3,93% pour Anne Hidalgo). Le niveau de Glucksmann dépendra évidemment cette fois des résultats de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint ou encore du communiste Léon Deffontaine.

17:08 - Le Rassemblement national à Saint-Fiacre-sur-Maine, un favori aux européennes ? Le score de la liste de Jordan Bardella sera un enjeu au niveau local pour cette élection 2024. Alors qu'on annonce dix points de plus pour le RN au niveau national, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Saint-Fiacre-sur-Maine semble néanmoins dans une situation plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le mouvement n'a en effet pas progressé dans les bureaux de vote locaux. Confirmation à venir ce 9 juin ?

15:02 - Avantage Hayer à Saint-Fiacre-sur-Maine ? Marine Le Pen se trouvait largement distancée dans les bureaux de vote de la cité au 1er tour de la présidentielle 2022, échouant à 13,14% contre 34,89% pour Emmanuel Macron et 23,22% pour Jean-Luc Mélenchon. Le deuxième tour ne lui permettra pas de revenir sur son adversaire, Emmanuel Macron s'imposant avec 73,6% contre 26,4% pour Le Pen. Au premier tour des législatives, Saint-Fiacre-sur-Maine, couverte par une seule circonscription, verra le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale l'emporter avec 34,84%, alors que le Rassemblement national sera derrière à 6,62%. Pas d'amélioration au second tour, le RN restant fantomatique localement.

12:45 - Il y a cinq ans, un précédent au résultat très net Revenir cinq ans en arrière peut encore sembler indispensable au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? Grand favori des sondages, Jordan Bardella ne finissait même pas parmi les deux premiers aux européennes sur place. Le candidat achevait l'élection troisième, avec 13,58%, derrière Nathalie Loiseau avec 30% et Yannick Jadot avec 18,87%.

11:45 - Dynamique électorale à Saint-Fiacre-sur-Maine : une analyse socio-démographique Quel portrait faire de Saint-Fiacre-sur-Maine, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Avec ses 25,93% de cadres pour 1 241 habitants, ce village possède une certaine vitalité économique. L'existence de 90 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Dans le village, 35 % des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 21,04 % ont plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les citoyens, dont 30,77% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette diversité sociale, 46,97% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 530,65 €, accable une commune qui aspire à un avenir prospère. Saint-Fiacre-sur-Maine incarne la vivacité et l'authenticité d'une Europe en pleine transformation.

10:30 - Saint-Fiacre-sur-Maine : quel était le pourcentage d'abstention aux élections européennes ? Au cours des dernières années, les 1 270 habitants de cette commune ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Cinq ans auparavant, durant les précédentes élections européennes, 551 personnes en capacité de participer à une élection à Saint-Fiacre-sur-Maine avaient pris part au scrutin (soit 56,75%), contre un taux de participation de 49,3% en 2014. Les résultats des européennes 2024 sont aussi espérés que le taux de participation qui est souvent très bas lors de ce type de scrutin. Au niveau national, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,3% à midi et seulement 43,3% à 17h.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Saint-Fiacre-sur-Maine : l'abstention en question L'une des grandes inconnues des européennes sera incontestablement la participation à Saint-Fiacre-sur-Maine. Les habitants des petites communes se déplacent toujours plus que dans les grandes, cette situation peut-elle s'aggraver pour les européennes ? A l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, sur les 1 017 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 19,86% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 17,9% au premier tour. Pour mémoire, au niveau du pays, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour.