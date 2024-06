Résultat des européennes à Maisse : l'élection 2024 en direct

En direct

15:33 - Il y a cinq ans, une expérience pleine d'enseignements Revenir cinq ans en arrière peut encore sembler logique au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Qui l'avait emporté lors des européennes en 2019 ? 34,1% des suffrages s'étaient dirigés vers le parti lepéniste de Jordan Bardella à l'époque, aux européennes, devant Nathalie Loiseau à 15,46% et Yannick Jadot à 10,75%. Le mouvement nationaliste l'avait emporté avec 311 votants de Maisse.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Maisse Quel portrait faire de Maisse, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Avec ses 2 802 habitants, cette commune se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 214 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social comprend 825 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la commune, 33 % de la population est âgée de moins de 30 ans, et 7,94 % sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des politiques européennes en matière d'éducation et de soins de santé. Avec 151 résidents étrangers et un pourcentage de personnes immigrées de 6,76%, Maisse se classe comme un exemple de son ouverture au monde. Au sein de cette mosaïque sociale, près de 37,58% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 73,31 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Maisse incarne la vivacité et l'authenticité d'une Europe en pleine transformation.

10:30 - Participation aux élections européennes à Maisse : un aperçu détaillé Avec une participation qui continue de baisser depuis les années 1970 lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19,26% le midi et seulement 43,29% à 17h. Afin de comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette commune, il faut analyser les résultats des rendez-vous électoraux antérieurs. A l'occasion des dernières européennes, 49,71% des inscrits sur les listes électorales de Maisse s'étaient rendus aux urnes. Le taux de participation était de 43,66% lors des européennes de 2014.

09:30 - Quelles prévisions pour l'abstention aux européennes à Maisse ? Le taux d'abstention constituera l'un des facteurs principaux des élections européennes 2024 à Maisse. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 55,54% au premier tour. Au second tour, 56,11% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il pour les européennes à Maisse ? Au premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 941 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 25,14% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre une abstention de 28,17% au second tour. En proportion, au niveau national, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,3% au premier tour et 28,0% au deuxième tour, c'était presque un record.