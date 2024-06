En direct

19:12 - Qui va prendre avantage du score de la Nupes à Mallemort ? La Nupes ayant éclaté, que décideront ses électeurs lors de ces élections européennes ? Le jour du premier round des élections législatives, la candidature Nupes avait cumulé 22,26% des votes dans la commune. Une percée à compléter avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (16,08% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,62% pour Yannick Jadot, 2,25% pour Fabien Roussel et 1,09% pour Anne Hidalgo). Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant les socialistes, et comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann avait obtenu 4,42% à Mallemort, contre 19,34% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut dans la soirée...

17:08 - Jusqu'où peut aller le Rassemblement national à Mallemort lors des européennes ? À Mallemort, on note que le RN n'a pas gagné d'électeurs entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 31,54% au terme du rendez-vous européen et Marine Le Pen 31,97% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte contraste avec ce que dessinent les sondages aujourd'hui à l'échelle nationale, avec près de dix points ajoutés pour le RN entre la présidentielle 2022 et le scrutin qui nous occupe.

15:02 - Tendance favorable au Rassemblement à Mallemort ? Le résultat du scrutin le plus récent peut sembler un précédent intéressant au moment des européennes. Dernières élections en date, les élections législatives 2022 avaient donné lieu à un joli résultat pour le Rassemblement national à Mallemort. Le parti frontiste était arrivé en tête dans la cité avec 29,81% au 1er round avant un formidable 56,60% au deuxième, le propulsant au plus haut niveau à l'échelon local. Le Parti s'était placé devant les prétendants Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 22,26% et Ensemble ! (Majorité présidentielle) (21,88%) au premier tour et encore Ensemble ! (Majorité présidentielle) (43,40%) au second sur la circonscription du lieu. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 31,97% au 1er tour de l'élection du président de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 23,14% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 16,08%. Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la commune avec 56,83%, devant Emmanuel Macron à 43,17%.

12:45 - 31,54% pour Jordan Bardella lors des européennes 2019 à Mallemort Se retourner sur le dernier test semble encore une fois pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Dans le détail, la liste du Rassemblement national, déjà dirigée par Jordan Bardella, était arrivée en tête des européennes il y a cinq ans. Le mouvement avait séduit 31,54% des suffrages, soit 778 voix dans la ville, devant Nathalie Loiseau à 19,34% et Yannick Jadot à 12,53%.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Mallemort Dans la ville de Mallemort, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter le résultat des européennes. La jeunesse et les personnes sans emploi sont des groupes démographiques essentiels dans la ville, avec près de 32% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 11,66%. De plus, le pourcentage de ménages propriétaires (65,57%) souligne l'importance des thématiques d'habitat et d'urbanisation. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (58,69%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des 2 410 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (13,42%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement social, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (8,66%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 30,29%, comme à Mallemort, indique un tourisme important dans la région. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.

10:30 - Elections européennes à Mallemort : état des lieux de l'abstention Avec une abstention qui grimpe continuellement lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Pour mémoire, à l'échelle de la France en 2019, le taux de participation aux européennes atteignait 50,1%, en amélioration par rapport à 2014. Comment votent le plus souvent les habitants de cette ville ? Pendant les précédentes européennes, sur les 2 554 personnes en âge de voter à Mallemort, 48,86% avaient participé au vote, à comparer avec une participation de 42,43% lors des européennes de 2014.

09:30 - L'abstention aux élections européennes à Mallemort Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche, lors des élections européennes à Mallemort ? Il y a 2 ans, pour le premier tour de la présidentielle, sur les 5 482 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 26,49% avaient boudé les urnes. L'abstention était de 26,63% au deuxième tour. En comparaison, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 56,04% au premier tour et seulement 57,87% au deuxième tour. La hausse des prix du quotidien qui pèse sur le budget des foyers français combinée avec les inquiétudes engendrées par la situation géopolitique actuelle sont en mesure d'inciter les citoyens de Mallemort à ne pas rester chez eux.