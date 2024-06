Résultat des européennes à Charleval : l'élection 2024 en direct

Quels étaient les résultats des européennes précédentes ? Se retourner sur le dernier vote similaire apparait aussi comme indispensable au moment du scrutin de ce 9 juin. A l'époque, à Charleval, la liste RN, avec un certain Jordan Bardella à sa tête, avait battu les autres listes, récoltant 27,75% des votes devant Nathalie Loiseau à 19,48% et Yannick Jadot à 12,21%.

11:45 - Élections européennes à Charleval : un éclairage démographique

Quelle influence la population de Charleval exerce-t-elle sur le résultat des européennes ? Avec un taux de chômage de 11,76% et une densité de population de 189 habitants par km², le marché du travail et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de ménages possédant au moins une automobile (80,27%) montre le poids des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des 978 citoyens possédant une carte électorale. De surcroît, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,64%) et le nombre de résidences HLM (9,27% des logements) indiquent les enjeux de solidarité et d'intégration sociale qui préoccupent les habitants. Les données sur l'éducation à Charleval mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 16,85% des résidents titulaires du seul bac. Il est essentiel de garantir que les politiques européennes s'adaptent aux réalités locales.