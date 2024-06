En direct

19:23 - Quel verdict pour Raphaël Glucksmann à gauche à la fin de ces européennes 2024 ? La dynamique de la gauche est aussi à jauger lors de ces élections européennes, avec une inconnue : le choix des électeurs de la Nupes, qui n'existe plus aujourd'hui. A l'occasion du premier tour des législatives, la candidature Nupes avait attiré 25,54% des bulletins dans la commune. Une somme à affiner avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du Parti socialiste, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? Déjà candidat en 2019, ce dernier s'était élevé à 5,13% à Mérindol, contre 16,43% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Les performances du Rassemblement national avant les européennes à Mérindol A noter : Mérindol fait partie des quelques communes où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 34,5% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 30,33% au premier tour de la présidentielle. Une situation très différente visiblement de ce que prédisent les sondages aujourd'hui à l'échelle du pays, avec près de 10 points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Marine Le Pen en pôle position en 2022 à Mérindol Se tourner vers l'expérience la plus récente dans les urnes peut sembler une évidence au moment d'une autre élection. Dernières élections en date, les élections législatives 2022 avaient donné lieu à un puissant résultat pour le RN à Mérindol. Le parti frontiste était arrivé en tête dans la localité avec 29,17% au 1er tour. Il l'emportait ensuite avec 53,62% au 2e sur la circonscription de la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 30,33% au premier tour de l'élection du chef de l'Etat. Jean-Luc Mélenchon était deuxième avec 20,15% et Emmanuel Macron troisième avec 19,63%. Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la commune avec 56,91%, devant Emmanuel Macron à 43,09%.

12:45 - Le très gros score de Jordan Bardella lors des dernières élections européennes à Mérindol Se retourner sur le dernier test semble aussi indispensable au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? C'est la liste portée par Jordan Bardella qui avait fini première des européennes à l'époque à Mérindol, avec 34,5% des suffrages exprimés (296 voix) devant la liste dirigée par Nathalie Loiseau avec 16,43% suivie par la liste Yannick Jadot avec 13,64%.

11:45 - Analyse démographique des élections européennes à Mérindol Dans les rues de Mérindol, les élections sont en cours. Dotée de 1 232 logements pour 2 251 habitants, la densité de la commune est de 76 hab/km². L'existence de 213 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le pourcentage de foyers détenant au moins une automobile (74,43 %) montre le poids des questions de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Les habitants, dont 26,71% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 28 127 € par an, la ville vise un avenir prospère. À Mérindol, les enjeux locaux, tels que l'emploi, l'écologie et l'inflation, rejoignent ceux de l'Europe.

10:30 - Participation aux dernières élections européennes à Mérindol : un regard approfondi Avec une participation qui baisse continuellement depuis les années 1970 lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? A l’échelle de toute la France, le plus haut taux d'abstention a été observé au moment du premier tour des régionales 2021, s'élevant à 66,72%. À Mérindol, 68,45% des votants n'avaient pas fait l'effort de se déplacer. Pour cerner davantage le vote des citoyens de cette commune, il faut analyser les résultats des élections antérieures. Cinq ans plus tôt, lors des précédentes élections européennes, le pourcentage d'abstention atteignait 46,08% des inscrits sur les listes électorales de Mérindol (Vaucluse). L'abstention était de 52,00% pour les européennes de 2014.

09:30 - Pourcentage de participation aux élections : le cas de Mérindol Ce 9 juin, lors des européennes à Mérindol, qu'en sera-t-il de la participation ? La hausse généralisée des prix qui alourdit le budget des familles serait de nature à pousser les électeurs de Mérindol à s'intéresser plus fortement de l'élection. En avril 2022, à l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 821 personnes en âge de voter dans la ville, 76,56% avaient pris part au scrutin. La participation était de 76,61% au premier tour, c'est-à-dire 1 395 personnes. Pour rappel, au niveau de la France, la participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au deuxième tour, moins qu'en 2017.