Résultat des européennes à Manom : l'élection 2024 en direct

11:45 - Manom et l'Europe : démographie, économie et choix électoraux

Quel portrait faire de Manom, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Avec ses 3 010 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vigueur démographique. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 158 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 762 foyers fiscaux. Dans la ville, 32 % des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 24,5 % de plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 42,73% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en exerçant leur droit de vote ? Dans cette mosaïque sociale, près de 47,88% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 632,56 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. En conclusion, Manom incarne les intérêts et les ambitions de l'Europe contemporaine.