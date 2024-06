En direct

19:11 - Sur quel candidat vont se porter les 18,05% de la Nupes à Hettange-Grande ? Après le score du RN, se pose la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste emmenée par Raphaël Glucksmann. Ces adversaires arriveraient au coude-à-coude ce dimanche soir, selon les enquêtes sondagières publiées lors de la campagne. Mais on se souvient que Glucksmann s'était élevé à 4,98% à Hettange-Grande, contre 29,12% pour la liste LaRem lors des dernières européennes. La réponse se trouve surtout dans le report des voix de la Nupes, qui a déjà explosé. La réserve de voix s'avère conséquente : lors du premier tour des élections du Parlement à Hettange-Grande, le binôme Nupes avait en effet cumulé 18,05% des votes dans la commune. Une somme à comparer avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quant à la liste Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa véritable base à Hettange-Grande, entre les 29,12% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 37,13% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 38,82% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel score pour la liste RN de Jordan Bardella à Hettange-Grande lors des européennes ? La fraction d'électeurs en faveur de la liste Bardella sera la clé du scrutin localement pour ces élections. Les sondeurs annoncent un RN à environ 33% des suffrages dans l'Hexagone ce 9 juin, soit 10 points de plus que son score des dernières européennes. Selon un calcul bête et méchant, cette tendance devrait l'amener à 29% à Hettange-Grande, soit dix points de plus également que son score de 2019 à l'échelle locale. Mais une commune vote différemment de la France et on note que le RN n'a visiblement gagné ici que 2 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. De quoi freiner les ardeurs lepénistes.

15:02 - Vent favorable à Hayer à Hettange-Grande ? Marine Le Pen avait été distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Hettange-Grande avec 21,76% contre 37,13% pour Emmanuel Macron. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 38,29% contre 61,71%. Le RN n'a pas plus convaincu à Hettange-Grande un mois plus tard, lors des élections des députés, avec 17,74% au premier tour, contre 38,82% pour le binôme LREM. Au deuxième tour, c'est encore un binôme Ensemble ! Qui va glaner le plus de suffrages, avec 63,40% sur la seule circonscription recouvrant Hettange-Grande.

12:45 - Nathalie Loiseau en première position lors des dernières européennes à Hettange-Grande Regarder en arrière apparait de nouveau comme évident au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? Avec un résultat de 19,44%, Bardella avait été distancé à l'issue des européennes à l'époque par la liste emmenée par Nathalie Loiseau avec 29,12% des bulletins dans l'urne.

11:45 - Élections à Hettange-Grande : l'impact des caractéristiques démographiques Quel impact auront les habitants d'Hettange-Grande sur les résultats des européennes ? Dans la commune, 34% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 20,39% ont plus de 60 ans. La répartition démographique pourrait agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (84,14%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des 2 323 votants. De surcroît, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,80%) et le nombre de résidences HLM (3,37% des logements) font ressortir les enjeux de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (37,67%), témoigne d'une population instruite à Hettange-Grande, soulignant ainsi l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.

10:30 - Hettange-Grande : analyse du taux d'abstention aux élections européennes Pour comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette ville, il est nécessaire d'étudier les résultats des scrutins européens antérieurs. Cinq années plus tôt, lors des précédentes élections européennes, le taux d'abstention représentait 51,63% dans la commune d'Hettange-Grande, contre une abstention de 63,45% lors du scrutin européen de 2014. Choisir les futurs députés européens n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce 9 juin ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,26% à 12h et déjà 43,29% à 17h.

09:30 - Quelle sera l'abstention aux européennes à Hettange-Grande ? Le taux de participation sera indéniablement un facteur important du scrutin européen 2024 à Hettange-Grande. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 57,33% au premier tour. Au deuxième tour, 60,35% des citoyens ne se sont pas déplacés. Quel taux atteindra l'abstention à Hettange-Grande cette année ? En avril 2022, lors du premier tour de la présidentielle, 26,24% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre un taux d'abstention de 24,44% au second tour. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central en avril 2022. Elle se chiffrait à 25% à 12 h et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.