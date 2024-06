En direct

19:08 - À Yutz, quels peuvent être les reports du score Nupes ? Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée Parti socialiste, avait obtenu 4,96% à Yutz, contre 24,79% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut aujourd'hui selon les enquêtes d'intentions de vote publiées lors de la campagne. Tout dépendra du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui est déjà morte. La barre est haute. Lors du premier tour des législatives à Yutz, le binôme Nupes avait en effet réuni 24,32% des votes dans la commune. Un chiffre à mettre en perspective avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (21,7% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,77% pour Yannick Jadot, 1,91% pour Fabien Roussel et 1,48% pour Anne Hidalgo). Quelle part votera pour la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est courageux. Tout est évidemment dépendant cette fois du pointage réalisé par la liste LFI, mais aussi de ceux d'Europe Ecologie ou encore du PCF. Quant à Valérie Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa véritable base à Yutz, entre les 24,79% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 30,33% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 30,88% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel candidat vont choisir les électeurs de la droite à Yutz ? Les sondages prédisent un Jordan Bardella entre 30 et 33% des votes dans l'Hexagone ce 9 juin, soit dix points de plus que son score des européennes 2019. Selon un calcul bête et méchant, cette dynamique devrait l'amener à 31% à Yutz, soit dix points de plus également que ses 21,42% au niveau local. Mais Yutz n'est pas la France et on note que le mouvement n'a en fait enregistré ici que 2 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. De quoi tempérer un peu les ardeurs lepénistes.

15:02 - Les électeurs d'Yutz plutôt favorables à Emmanuel Macron en 2022 C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Yutz lors du premier tour de la présidentielle, avec 30,33%, arrivant devant Marine Le Pen. La représentante du RN obtenait 23,03%. Et elle ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour avec 39,91% contre 60,09%. Le RN ratait aussi la première marche à Yutz quelques semaines plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 20,2% au premier tour, contre 30,88% pour le binôme LREM. Sur la commune d'Yutz, c'est finalement une majorité Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui sera choisie à l'issue du second tour, confirmant l'échec du parti lepéniste.

12:45 - En 2019, Nathalie Loiseau devant les autres lors des élections européennes Le résultat de ce 9 juin sera-t-il comparable avec l'équilibre de 2019 ? Lors des européennes il y a cinq ans, la liste du Rassemblement national avait enregistré 21,42% des voix. C'est Nathalie Loiseau qui finissait en première position avec 24,79%.

11:45 - Yutz : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections A quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes, Yutz regorge de diversité et d'activités. Avec ses 17 401 habitants, cette commune cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Ses 975 entreprises démontrent un certain dynamisme. Dans la commune, 18,01 % des résidents sont des enfants, et 8,17 % de 75 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des politiques européennes, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Les 1 383 résidents étrangers contribuent à cette pluralité culturelle. Malgré un pourcentage de chômeurs de 12,47%, la ville révèle un salaire moyen mensuel net de 2122,81 €/mois, témoignant d'une certaine prospérité. Finalement, à Yutz, les enjeux locaux se joignent aux objectifs européens.

10:30 - Abstention aux dernières européennes à Yutz : un aperçu détaillé Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des élections européennes ? A l'échelle du pays tout entier, le plus haut taux d'abstention a été constaté lors du premier tour des élections régionales 2021. Il s'élevait à 67%. À Yutz, 75,61% des électeurs ne s'étaient pas déplacés. Afin de cerner davantage le vote des habitants de cette agglomération, il est indispensable d'observer les résultats des élections précédentes. Cinq années plus tôt, à l'occasion des précédentes européennes, sur les 5 505 inscrits sur les listes électorales à Yutz, 57,68% étaient restés chez eux, contre un taux d'abstention de 64,57% en 2014.

09:30 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Yutz Ce dimanche, lors des européennes à Yutz, qu'en sera-t-il de la participation ? La situation géopolitique actuelle ainsi que ses répercussions en matière économique et énergétique sont capables d'impacter la participation à Yutz. En avril 2022, lors du premier tour de la présidentielle, le taux de participation avait représenté 65,98% des inscrits sur les listes électorales de la ville, contre une participation de 65,9% au second tour, ce qui représentait 8 704 personnes. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 36,84% au premier tour et seulement 35,05% au second tour.