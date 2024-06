Résultat des européennes à Maransin : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - Un match Hayer-Glucksmann aussi à Maransin pour ces européennes 2024 ? En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée PS, avait obtenu 5,42% à Maransin, contre 15,52% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. La donne semble différente aujourd'hui selon les enquêtes d'intentions de vote. La réponse se trouve surtout dans le report des votes de la Nupes, qui a été dissoute. La réserve de voix semble importante. Lors du premier tour des élections des députés à Maransin, le binôme Nupes avait en effet obtenu 25,13% des votes dans la commune. Un chiffre à affiner avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (17,05% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,41% pour Yannick Jadot, 2,27% pour Fabien Roussel et 3,41% pour Anne Hidalgo). Tout est évidemment dépendant cette fois des points obtenus par la liste LFI de Manon Aubry (4,43% en 2019), mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (8,62% pour Yannick Jadot en 2019) ou encore du PCF Léon Deffontaine (3,69% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national à Maransin avant les européennes ? Le score du RN sera le grand sujet localement pour ces élections européennes 2024. À Maransin, on peut souligner que le RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 40,89% au terme du précédent scrutin européen et Marine Le Pen 38,64% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo contraste avec ce que prédisent les sondages aujourd'hui sur la France entière, avec près de 10 points prévus en plus pour le RN entre les européennes 2019 et le scrutin qui nous occupe. Le RN aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Avantage RN à Maransin ? Le verdict du scrutin le plus récent apparait comme un précédent clé au moment du rendez-vous politique du jour. Les élections les plus proches, les législatives 2022, avaient offert un beau démarrage pour le RN à Maransin. Le mouvement nationaliste avait obtenu une place en tête dans la cité avec 36,15% au premier round avant un formidable 58,29% au second, le plaçant en tête à l'échelon communal sur la circonscription du secteur. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 38,64% au premier tour de l'élection du président de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 19,97% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 17,05%. Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la ville avec 60,63%, devant Emmanuel Macron à 39,37%.

12:45 - 40,89% pour Jordan Bardella en 2019 à Maransin Regarder en arrière semble aussi évident au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Quel verdict était tombé à l'issue des européennes en 2019 ? Si on rentre dans le détail, la liste du RN, avec Jordan Bardella comme général en chef, l'avait emporté aux élections du Parlement européen il y a cinq ans. Le bulletin avait cumulé 40,89% des votes, contre Nathalie Loiseau à 15,52% et Yannick Jadot à 8,62%.

11:45 - Élections européennes à Maransin : un éclairage démographique Dans les rues de Maransin, le scrutin est en cours. Dotée de 480 logements pour 1 040 habitants, la densité de la commune est de 34 habitants/km². Ses 88 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social se compose de 328 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (85,83 %) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des votants. Les citoyens, dont 30,22% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 46,04% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 330,06 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Ainsi, Maransin incarne les enjeux et les objectifs de l'Europe contemporaine.

10:30 - Européennes à Maransin : état des lieux Y aura-t-il une hausse de l'abstention aux européennes, à l'image du record de 59% observé en 2009 ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19% le midi et seulement 43% à 17 heures. Afin de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville, il faut étudier les résultats des scrutins européens passés. En 2019, à l'occasion des européennes, 46,84% des personnes aptes à participer à une élection à Maransin avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 56,78% lors du scrutin de 2014.

09:30 - Quelles prévisions pour la participation aux européennes à Maransin ? Ce dimanche, lors des européennes à Maransin, qu'en sera-t-il de l'abstention ? La guerre aux portes de l'Europe et ses retombées sur les prix des matières premières pourraient entre autres renforcer l'engagement civique des habitants de Maransin (33230). Au premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 23,28% des inscrits sur les listes électorales de la ville. Le taux d'abstention était de 24,14% au second tour. En proportion, à l'échelle du pays, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26% au premier tour et 28% au second tour, c’était plus qu’en 2017.