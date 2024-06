Résultat des européennes à Saint-Ciers-d'Abzac : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - Sur qui vont se diriger les voix de la Nupes à Saint-Ciers-d'Abzac ? La répartition des voix de gauche est aussi à jauger lors de ces élections européennes, puisqu'on ne connaît pas le parti pris des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui n'existe plus aujourd'hui. Lors du premier tour des législatives, la candidature Nupes avait obtenu 23,36% des voix dans la commune. Une somme à mettre en perspective avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant les socialistes, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? En 2019, ce dernier avait glané 5,83% à Saint-Ciers-d'Abzac, contre 16,2% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Quel candidat vont retenir les électeurs de la droite à Saint-Ciers-d'Abzac ? On note que Saint-Ciers-d'Abzac compte parmi les quelques communes où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 36,93% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 34,77% au premier tour de la présidentielle. Une situation visiblement différente de ce que prévoient les sondages aujourd'hui sur la France entière, avec près de dix points gagnés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024. Le RN a peut-être déjà atteint son maximum…

15:02 - Tendance favorable au Rassemblement à Saint-Ciers-d'Abzac ? Regarder dans le rétro pour décortiquer le plus récent scrutin apparait comme une évidence au moment d'une autre élection. Même si la démarche ne prédit pas le futur…Les toutes dernières élections en date, les législatives 2022, avaient offert un excellent démarrage pour le RN à Saint-Ciers-d'Abzac. Le parti frontiste s'était placé en tête dans la commune avec 33,41% au premier tour. Il s'imposait ensuite avec 55,12% au deuxième (Saint-Ciers-d'Abzac n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 34,77% au 1er tour de l'élection suprême. Jean-Luc Mélenchon était deuxième avec 21,82% et Emmanuel Macron troisième avec 18%. Marine Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la ville avec 60,41%, devant Emmanuel Macron à 39,59%.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella en première position lors des dernières européennes Se retourner sur le dernier test semble encore une évidence au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Qui s'était imposé lors des européennes en 2019 ? C'est la liste Bardella qui avait remporté les européennes il y a cinq ans à Saint-Ciers-d'Abzac, avec 36,93% des suffrages devant celle de Nathalie Loiseau avec 16,2% suivie par Yannick Jadot avec 10,58%.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Saint-Ciers-d'Abzac : ce qu'il faut retenir Dans les rues de Saint-Ciers-d'Abzac, les élections sont en cours. Avec ses 1 513 habitants, cette commune possède une certaine vitalité démographique. Ses 98 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (11,39 %) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Les habitants, dont 24,37% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette mosaïque sociale, 52,37% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 62,74 euros, pèse sur une ville qui vise plus de prospérité. Pour conclure, à Saint-Ciers-d'Abzac, les préoccupations locales rejoignent celles du continent européen.

10:30 - Taux d'abstention lors des européennes à Saint-Ciers-d'Abzac : les tendances L'analyse des rendez-vous électoraux passés permet de se faire une idée du vote des citoyens de cette commune. Durant les européennes 2019, 45,25% des personnes aptes à voter à Saint-Ciers-d'Abzac s'étaient rendues dans l'isoloir. La participation était de 35,33% il y a dix ans. Avec une abstention qui grimpe continuellement depuis des années lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19% à 12 heures et déjà 43% à 17 heures.

09:30 - Les européennes démarrent à Saint-Ciers-d'Abzac : quel sera le taux d'abstention ? Le niveau de participation sera sans nul doute un critère fort des élections européennes 2024 à Saint-Ciers-d'Abzac. Lors du second tour de la présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 70,34% des inscrits sur les listes électorales de la localité. La participation était de 70,77% au premier tour, soit 823 personnes. Pour mémoire, dans la localité, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 38,15% au premier tour. Au second tour, 34,64% des citoyens se sont déplacés. La guerre aux portes de l'Europe ainsi que ses conséquences en matière économique et énergétique pourraient pousser les habitants de Saint-Ciers-d'Abzac à s'intéresser plus fortement de l'élection.