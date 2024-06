Résultat des européennes à Marçay : l'élection 2024 en direct

En direct

18:28 - Quel verdict pour la liste Rassemblement national à Marçay ? Au niveau local, le résultat de la liste Bardella à ces élections européennes sera très analysé. Si on associe le résultat de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on peut constater une progression de 3 points à Marçay. Mais la marche pourrait se trouver encore plus élevée aux européennes 2024, les instituts de sondages donnant plutôt à la formation une progression de près de 10 points en comparaison de de l'élection 2019. De quoi s'attendre à environ 30% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les habitants de Marçay plutôt favorables à Macron à la présidentielle Marine Le Pen restait largement distancée dans la ville au 1er tour de la présidentielle 2022, échouant à 23,11% contre 30,06% pour Emmanuel Macron et 24,02% pour Jean-Luc Mélenchon. Le second round de scrutin ne sera pas non plus victorieux pour elle, Emmanuel Macron terminant à 61,35% contre 38,65% pour Le Pen. Le Rassemblement national sera battu ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 14,35%, alors que les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) obtiendront 38,48% des voix. Et le second tour sera à l'avenant avec encore un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) finalement vainqueur localement.

12:45 - Les élections européennes 2019 s'étaient terminées sur une victoire de Nathalie Loiseau à Marçay Qui l'avait emporté lors des européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière semble toujours logique au moment d'attendre le résultat du scrutin de ce 9 juin. À Marçay, les précédentes européennes s'achevaient sur la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 23,53% des voix. Elle était suivie de la liste de Jordan Bardella avec 20,97% et Yannick Jadot avec 15,86%.

11:45 - Analyse socio-économique de Marçay : perspectives électorales Quel impact aura la population de Marçay sur le résultat des européennes ? Le taux de chômage à 4,72% pourrait avoir un effet sur les attentes des électeurs en ce qui concerne les directives européennes sur l'emploi. Avec 50,49% de population active et une densité de population de 37 hab/km², l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (88,38%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 472 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. D'autres part, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (11,67%) et le nombre de résidences HLM (5,07% des logements) font ressortir les défis de solidarité et d'intégration sociale qui tracassent les habitants. Les données sur l'instruction à Marçay mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 18,93% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques européennes s'adaptent aux réalités locales.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation attendus à 12h : quelle situation à Marçay ? La publication des résultats des européennes 2024 est autant attendue que le taux de participation qui est souvent trop bas durant de ce type d'élection. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19,26% à 12h et déjà 43,29% à 17 heures. L'analyse des résultats des précédentes consultations politiques permet de comprendre davantage le vote des électeurs de cette ville. En 2019, lors des élections européennes, 418 électeurs de Marçay (Vienne) s'étaient rendus dans l'isoloir (soit 56,41%), contre un taux de participation de 51,17% lors du scrutin européen de 2014.

09:30 - Quelle sera la participation aux élections européennes à Marçay ? L'un des facteurs clés de ces européennes 2024 sera sans aucun doute le niveau de participation à Marçay. Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, 16,67% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 22,94% au second tour. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle atteignait 25,5% le midi et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. La flambée des prix qui alourdit le budget des ménages pourrait en effet renforcer l'intérêt de l'élection aux yeux des citoyens de Marçay.