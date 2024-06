Résultat des européennes à Marcelcave : l'élection 2024 en direct

En direct

18:28 - Quel candidat vont élire les électeurs de la droite à Marcelcave ? Le nombre de bulletins du Rassemblement national sera un point d'observation clé au niveau local pour cette élection des députés européens 2024. Les instituts de sondage prévoient une liste Jordan Bardella à 30% des voix dans l'Hexagone ce 9 juin, soit dix points au-dessus de son résultat des européennes 2019. Selon une simple addition, cette dynamique doit l'approcher de 41% à Marcelcave, soit 10 points de plus également que son score de la dernière fois dans la commune. Mais une commune n'est pas la France et on remarque que le RN n'a pour l'instant gagné ici que 1 point de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. Ce qui devrait calmer les projections les plus précipitées.

15:02 - Les inscrits de Marcelcave plutôt pour Le Pen à la présidentielle C'est incontestablement le scrutin présidentiel qui est l'indicateur le plus précis sur les préférences des habitants d'une commune. La communauté électorale de Marcelcave avait plébiscité Marine Le Pen lors du scrutin présidentiel de 2022 puisque la cheffe de file du parti d'extrême droite s'imposait avec 32,34% au 1er round. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 44,95% contre 55,05%. Au moment de donner ou non une majorité au président élu, l'extrême droite n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la commune, grappillant 27,7% des votes sur place, contre 33,11% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent avec 53,10%.

12:45 - 31,73% pour Jordan Bardella lors des dernières élections européennes à Marcelcave Qui l'avait emporté à l'issue des européennes précédentes ? Se retourner sur le dernier vote similaire peut encore une fois sembler sensé au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. C'est la liste poussée par Bardella qui avait remporté les élections européennes à l'époque à Marcelcave, avec 31,73% des suffrages exprimés devant la liste portée par Nathalie Loiseau avec 20,67% qui avait elle-même devancé Yannick Jadot avec 14,41%.

11:45 - Les défis socio-économiques de Marcelcave et leurs implications électorales Les données démographiques et socio-économiques de Marcelcave mettent en évidence des tendances évidentes qui pourraient influer sur le résultat des européennes. Le pourcentage de chômeurs à 6,43% peut avoir un effet sur les espoirs des habitants en matière de mesures européennes sur le travail. Avec 49,3% de population active et une densité de population de 94 habitants par km², la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (12,62%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 453 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Enfin, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,55%) et le nombre de résidences HLM (1,42% des logements) indiquent les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale qui préoccupent les électeurs. Les chiffres sur l'instruction à Marcelcave mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 30,71% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

10:30 - Européennes passées à Marcelcave : retour sur la participation électorale L'analyse des résultats des rendez-vous électoraux passés est l'occasion de comprendre le vote des habitants de cette localité. Pendant les européennes 2019, parmi les 502 inscrits sur les listes électorales à Marcelcave, 41,49% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre un taux d'abstention de 56,82% il y a 10 ans. Les résultats des européennes 2024 sont aussi espérés que le pourcentage d'abstention qui est toujours très élevé lors de ce type d'élection. Au niveau de la France entière, la participation était déjà scrutée aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,3% le midi et seulement 43,3% à 17h.

09:30 - C'est l'heure de voter à Marcelcave : la participation au cœur des préoccupations La participation sera à n'en pas douter l'une des grandes inconnues du scrutin européen à Marcelcave. La situation géopolitique actuelle est susceptible d'impacter les décisions que prendront les habitants de Marcelcave (80800). Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, 77,67% des personnes aptes à participer à une élection dans la localité avaient pris part à l'élection. Le taux de participation était de 77,24% au second tour, ce qui représentait 723 personnes. Pour comparer, dans la localité, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 47,94% au premier tour et seulement 44,23% au deuxième tour.