Résultat des européennes à Nangy : l'élection 2024 en direct

En direct

18:27 - Rassemblement national : quel score à Nangy à l'issue des européennes ? La liste Bardella pourrait atteindre près de 30% à Nangy si la tendance prévue par les enquêtes d'opinion au niveau national se confirme localement. Le leader lepéniste est en effet crédité de 30 à 33% des votes dans le pays, soit dix points de plus qu'en 2019. Une somme à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la ville ? Le pronostic est expéditive, mais cela reste cohérent au regard de la progression du RN sur place. Le RN a en effet déjà gagné 6 points ici, entre les européennes 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022.

15:02 - Avantage Renaissance à Nangy ? Marine Le Pen avait été deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 22,96% contre 27,4% pour Emmanuel Macron. Et elle échouait aussi au second tour avec 44,15% contre 55,85%. Le RN ne convainquait pas plus à Nangy par la suite, lors des législatives, avec 15,79% au premier tour, contre 25,66% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Il en ira de même au second tour, voyant également le binôme Les Républicains remporter le scrutin.

12:45 - 24,94% pour Nathalie Loiseau lors des dernières européennes à Nangy Les résultats de ce 9 juin vont-ils s'accorder avec le verdict de 2019 ? Le trio de tête des précédentes européennes à Nangy était le suivant : la liste de Jordan Bardella avec 16,7% des voix, en troisième position, précédée de la liste de Yannick Jadot avec 20,59% et enfin la liste de Nathalie Loiseau avec 24,94%, vainqueure sur place.

11:45 - Nangy : européennes et dynamiques démographiques Dans les rues de Nangy, les élections sont en cours. Avec ses 1 645 habitants, cette localité se présente comme un symbole d'ouverture. Avec 105 entreprises, Nangy est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la localité, 39 % des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 3,81 % ont 75 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des politiques européennes en matière d'instruction et de soins de santé. La présence de 130 résidents étrangers et un pourcentage de population immigrée de 12,15%, participe à son pluriculturalisme. Au sein de cette mosaïque sociale, près de 34,01% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1771,39 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À Nangy, où la jeunesse représente 39% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir florissant pour tous.

10:30 - Nangy : retour sur l'abstention aux dernières élections européennes Comment votent traditionnellement les citoyens de cette commune ? Au moment des européennes 2019, le pourcentage de participation s'élevait à 47,1% des votants de Nangy (Haute-Savoie), contre une participation de 43,39% pour les européennes de 2014. Avec une abstention qui continue de grimper lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Au niveau national, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19,3% le midi et déjà 43,3% à 17h.

09:30 - Les européennes démarrent à Nangy : quel sera le taux d'abstention ? Le taux de participation constituera indéniablement l'un des facteurs décisifs du scrutin européen à Nangy. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 57,26% au premier tour. Au deuxième tour, 60,07% des votants ne se sont pas déplacés. Il y a deux ans, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 21,56% des inscrits sur les listes électorales de la ville. L'abstention était de 26,97% au second tour. Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone, l'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,3% au premier tour et 28,0% au deuxième tour, plus qu'en 2017.