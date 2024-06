Résultat des européennes à Marcey-les-Grèves : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Quels pourraient être les reports du vote Nupes à Marcey-les-Grèves ? Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par le Parti socialiste, s'était élevé à 5,58% à Marcey-les-Grèves, contre 23,74% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux aujourd'hui selon les enquêtes d'opinion menées lors de la campagne, à tel point qu'il arriverait très proche de la liste Renaissance de Valérie Hayer. Tout dépendra du report des suffrages de la Nupes, qui est déjà morte. La barre est haute : lors du premier tour des élections des députés à Marcey-les-Grèves, le binôme Nupes avait en effet accumulé 15,71% des votes dans la commune. Une performance à affiner avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (15,51% pour Jean-Luc Mélenchon, 5% pour Yannick Jadot, 1,54% pour Fabien Roussel et 1,54% pour Anne Hidalgo). Quelle part optera pour la liste Glucksmann ? La réponse est complexe.

17:08 - Du côté du RN, les enquêtes d'opinion de Jordan Bardella scrutés à Marcey-les-Grèves Les instituts de sondage prévoient un RN entre 30 et 33% des suffrages dans l'Hexagone ce 9 juin, soit 10 points au-dessus de son résultat des précédentes élections européennes. Selon une simple addition, cette tendance devrait l'approcher de 31% à Marcey-les-Grèves, soit 10 points de plus également que ses 21,76% dans la commune. Mais une commune vote différemment de la France et on note que le parti n'a en fait enregistré ici que 2 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. Ce qui devrait calmer les prévisions les plus hâtives.

15:02 - Situation favorable à Hayer à Marcey-les-Grèves ? C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Marcey-les-Grèves lors du premier tour de la présidentielle, avec 35,38%, devant Marine Le Pen. La présidente du RN obtenait 23,46%. Et elle s'inclinait face au président sortant au second tour avec 37,74% contre 62,26%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Marcey-les-Grèves un mois plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 17,68% au premier tour, contre 45,36% pour le binôme Ensemble !. Le scénario se répétera au second tour, laissant également le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) remporter le scrutin.

12:45 - Quel verdict pour les européennes à Marcey-les-Grèves il y a cinq ans ? Regarder en arrière peut encore une fois sembler pertinent au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? Avec un score de 21,76%, Bardella avait été distancé au cours des élections européennes il y a cinq ans par la liste emmenée par Nathalie Loiseau avec 23,74% des bulletins valides.

11:45 - Le poids démographique et économique de Marcey-les-Grèves aux européennes À Marcey-les-Grèves, les facteurs démographiques et socio-économiques façonnent le paysage politique et peuvent influencer les européennes. Avec 43,17% de population active et une densité de population de 188 habitants/km², la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 6,82% peut avoir un effet sur les espérances des électeurs en ce qui concerne les politiques européennes sur le travail. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (83,97%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 569 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (11,25%) met en évidence des impératifs d'accompagnement social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,74%) indique des défis de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Marcey-les-Grèves mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,36% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle de l'Union européenne.

10:30 - Taux d'abstention aux dernières élections européennes à Marcey-les-Grèves : ce qu'il faut retenir Les européennes mobilisant moins que les autres scrutins, l'année 2024 fera-t-elle exception ? Au niveau national, le premier tour des élections régionales 2021 a été marqué par le taux de participation le plus faible jamais enregistré, atteignant 33,28%. À Marcey-les-Grèves, 58,99% des votants avaient participé. Comment ont voté les citoyens de cette commune lors des précédentes consultations démocratiques ? Lors des précédentes européennes, 64,39% des personnes habilitées à voter à Marcey-les-Grèves avaient participé à l'élection. Le taux de participation était de 46,76% il y a 10 ans.

09:30 - Abstention à Marcey-les-Grèves : quelles perspectives pour les élections européennes ? À Marcey-les-Grèves, l'une des grandes inconnues des élections européennes sera à n'en pas douter l'abstention. La hausse généralisée des prix qui grève les finances des ménages, cumulée avec les craintes engendrées par la guerre au Moyen-Orient, seraient notamment susceptibles de augmenter l'intérêt du scrutin aux yeux des électeurs de Marcey-les-Grèves. En avril 2022, pour le second tour de la dernière présidentielle, parmi les 976 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 17,52% étaient restés chez eux, à comparer avec une abstention de 18,55% au premier tour. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 42,47% au premier tour et seulement 47,32% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les européennes à Marcey-les-Grèves ?