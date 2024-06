En direct

19:09 - À Avranches, quel candidat vont retenir les supporters de la Nupes ? Outre le résultat du RN, arrive la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle du PS dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo pourraient arriver dans un mouchoir de poche à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes des instituts de sondage. Mais Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste LREM il y a cinq ans aux européennes, avait obtenu 29,47% à Avranches, contre 6,9% pour la liste de gauche alors. Tout dépendra du report des suffrages de la Nupes, qui n'est plus qu'un souvenir. La réserve de voix apparaît comme conséquente : lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Avranches, le binôme Nupes avait en effet cumulé 23,79% des votes dans la commune. Une somme à comparer avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Tout est évidemment dépendant cette fois des suffrages accordés à Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres à Avranches avant les européennes Le nombre d'électeurs en faveur du RN sera déterminant à l'échelle locale pour cette européenne 2024. Si on associe le score de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on constate une progression de 3 points à Avranches. Mais la marche devrait être encore plus haute aux européennes 2024, les enquêtes d'opinion donnant plutôt au mouvement une progression de près de 10 points en comparaison de de l'élection 2019. Assez pour prédire 24% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les habitants d'Avranches penchaient pour Macron à la présidentielle Avec 17,06%, c'est un résultat trop serré qu'avait obtenu Marine Le Pen à Avranches au premier tour de l'élection du chef de l'Etat il y a deux ans. La cheffe du RN était surclassée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 35,98% et 19,77% des bulletins exprimés. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 30,29% contre 69,71%. Au premier tour des élections législatives, Avranches, couverte par une seule circonscription, verra le binôme estampillé LREM s'imposer avec 41,43%, alors que le Rassemblement national sera derrière à 12,1%. Et le second tour ira dans le même sens avec encore un binôme LREM finalement vainqueur localement.

12:45 - En 2019, Nathalie Loiseau en première position lors des dernières élections européennes Quel résulat s'était imposé lors des européennes précédentes ? Regarder en arrière peut aussi sembler évident au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Le Rassemblement national n'avait pas rassemblé les électeurs il y a cinq ans, la liste de Bardella finissant à la deuxième place à 14,23% aux européennes. C'est la liste de Nathalie Loiseau qui contrecarait les plans lepénistes avec 29,47%.

11:45 - Dynamique électorale à Avranches : une analyse socio-démographique En pleine campagne électorale européenne, Avranches est perçue comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 10 240 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Avec 877 entreprises, Avranches permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une automobile (71,85 %) souligne l'importance des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. Avranches abrite une communauté diversifiée, avec ses 506 résidents étrangers, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Malgré un pourcentage de chômeurs de 10,65%, la ville affiche un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 24 994 € par an. Avranches manifeste la vivacité et les valeurs d'une Europe en mouvement.

10:30 - Elections européennes à Avranches : retour sur la participation électorale Pour se faire une idée du vote des électeurs de cette ville, il est nécessaire d'étudier les résultats des précédentes élections. Cinq années plus tôt, à l'occasion des précédentes élections européennes, 49,12% des inscrits sur les listes électorales d'Avranches (Manche) avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 57,09% il y a 10 ans. Les résultats des européennes 2024 sont autant espérés que le pourcentage de participation qui est toujours trop bas durant de ce type de rendez-vous électoral. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur aux européennes de 2019. Elle représentait 19,26% à 12h et déjà 43,29% à 17 heures.

09:30 - Participation à Avranches : que retenir des précédentes élections ? À Avranches, l'un des facteurs principaux de ces européennes sera indiscutablement le niveau d'abstention. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 47,14% au premier tour. Au second tour, 46,92% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il pour les européennes à Avranches ? En avril 2022, pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux de participation avait atteint 71,18% des inscrits sur les listes électorales de la commune, à comparer avec une participation de 71,0% au premier tour, c'est-à-dire 5 566 personnes. En comparaison, à l'échelle nationale, le taux de participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017.