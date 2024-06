En direct

19:26 - Quels sont les scénarios de reports pour les voix de la Nupes à Marcillac-Vallon ? Outre le score de la liste Bardella, arrive la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes arriveraient à quasi-égalité dans la soirée, selon les études sondagières. Mais on se souvient que Nathalie Loiseau, qui représentait la liste macroniste il y a cinq ans aux européennes, s'était arrogée 25,23% à Marcillac-Vallon, contre 8,45% pour la liste de gauche à l'époque. Tout dépendra du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a fait long feu. A l'issue du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Marcillac-Vallon, le binôme Nupes avait en effet obtenu 30,64% des votes dans la localité. Une somme à mettre en perspective avec les 31% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (22% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,82% pour Yannick Jadot, 2,36% pour Fabien Roussel et 3% pour Anne Hidalgo). Le verdict est évidemment dépendant cette fois des suffrages accordés à la liste LFI, mais aussi de ceux d'EELV et enfin du Parti communiste. Quant à la liste Hayer, il s'agira de déterminer quelle est sa réelle base à Marcillac-Vallon, entre les 25,23% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 30,55% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 43,01% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres à Marcillac-Vallon avant les européennes Le score obtenu par le RN sera le grand sujet à l'échelle locale pour cette élection du Parlement européen. Si en France entière, les sondages d'opinion chiffrent une progression du Rassemblement national à environ dix points aux européennes 2024 en comparaison de son résultat des européennes 2019 (ce qui amènerait théoriquement Bardella à près de 30% dans la commune), il faut noter pourtant que le mouvement n'a visiblement grappillé que 1 point de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. L'explosion du RN devrait donc être moins forte localement.

15:02 - Emmanuel Macron en pôle position lors de la présidentielle 2022 à Marcillac-Vallon Avec 16,45%, c'est un résultat trop serré qu'avait enregistré Marine Le Pen à Marcillac-Vallon au premier tour de l'élection du président de la République il y a deux ans. La cheffe du Rassemblement national était battue par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 30,55% et 22% des suffrages. Et elle n'avait pas rattrapé Emmanuel Macron au second tour avec 33,96% contre 66,04%. Le RN sera battu ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 11,03%, alors que les candidats LREM obtiendront 43,01% des voix. Et le second tour sera à l'avenant avec encore un binôme Ensemble ! Vainqueur localement.

12:45 - 25,23% pour Nathalie Loiseau lors des européennes 2019 à Marcillac-Vallon Regarder en arrière peut encore une fois sembler indispensable au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Qui l'avait emporté à l'issue des européennes en 2019 ? À Marcillac-Vallon, les dernières élections européennes aboutissaient à la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 25,23% des votes. Elle était suivie de la liste de Jordan Bardella avec 15,06%. En troisième position se trouvait Yannick Jadot avec 12,15%.

11:45 - Dynamique électorale à Marcillac-Vallon : une analyse socio-démographique Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Marcillac-Vallon, les citoyens se réunissent pour choisir leurs eurodéputés. Avec une population de 1 719 habitants répartis dans 972 logements, cette ville présente une densité de 115 habitants par km². L'existence de 118 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Le taux de familles possédant au moins une voiture (71,4 %) montre le poids des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. Les électeurs, comprenant une proportion de 30,5% de retraités, démontreront-ils leur engagement en participant aux élections ? Parmi cette mosaïque sociale, 31,3% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 286,84 euros, accable une commune qui ambitionne un avenir prospère. Ainsi, à Marcillac-Vallon, les intérêts locaux se joignent aux défis européens.

10:30 - Participation aux dernières européennes à Marcillac-Vallon : les chiffres clés Faire son devoir électoral n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des élections européennes ? Les chiffres nationaux de 2019 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage de participation aux européennes représentait 50%, mieux qu'en 2014. L'observation des résultats des élections précédentes est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette ville. En 2019, au moment des européennes, 60,42% des personnes en capacité de voter à Marcillac-Vallon avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 56,41% en 2014.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Marcillac-Vallon pour les élections européennes L'une des clés du scrutin européen 2024 sera immanquablement l'étendue de la participation à Marcillac-Vallon. Pour rappel, dans la ville, la participation aux législatives 2022 atteignait 61,07% au premier tour. Au deuxième tour, 55,87% des votants ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation pour les élections européennes à Marcillac-Vallon ? En avril 2022, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 359 personnes en âge de voter au sein de la ville, 79,79% avaient pris part au vote, à comparer avec un taux de participation de 82,05% au premier tour, soit 1 115 personnes. Pour mémoire, à l'échelle nationale, la participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 74% au premier tour et seulement 72% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017.