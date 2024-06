En direct

19:22 - Quel verdict pour Raphaël Glucksmann à gauche à l'issue de ces européennes ? Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par le Parti socialiste, s'était arrogé 6,76% à Salles-la-Source, contre 25,98% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Les temps ont changé en 2024 selon les enquêtes d'opinion, à tel point qu'il serait très proche de la liste de la majorité de Valérie Hayer. La réponse se trouve surtout dans le report des suffrages de la Nupes, qui a déjà explosé. La manne s'avère importante : lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Salles-la-Source, le binôme Nupes avait en effet cumulé 29,52% des votes dans la commune. Un score à compléter avec les 31% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

17:08 - Le Rassemblement national à Salles-la-Source, un favori aux européennes ? Le résultat en faveur du RN sera le grand sujet à l'échelle locale pour ces élections des députés européens 2024. Si on compare le score de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on peut constater une progression de 1 point à Salles-la-Source. Mais la marche pourrait se trouver encore plus haute aux européennes 2024, les intentions de vote offrant plutôt aux lepénistes une explosion de près de 10 points par rapport à la dernière élection européenne. Assez pour prévoir 25% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Salles-la-Source Chez les habitants de Salles-la-Source, Marine Le Pen n'était pas majoritaire lors du premier tour de l'élection du président de la République il y a deux ans. Avec un timide 16,45%, la fille de Jean-Marie Le Pen était distancée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 30,19% et 22,28% des voix. C'est finalement le président sortant qui finira victorieux à 67,1% contre 32,9% pour Le Pen au second tour sur place. Avec 10,24%, le RN sera devancé ensuite par les 43,42% du binôme La République en Marche au premier tour des élections législatives. La commune n'étant couverte que par une seule circonscription sur son territoire. Ca n'ira pas mieux au second tour, le mouvement étant toujours aux abonnés absents localement.

12:45 - À Salles-la-Source, Nathalie Loiseau devant les autres lors des dernières élections européennes Qui avait gagné les européennes précédentes ? Se pencher sur la dernière expérience du genre semble de nouveau indispensable au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Le trio de tête des précédentes européennes à Salles-la-Source était composé de la liste de Nathalie Loiseau avec 25,98% des votes, devançant la liste de Yannick Jadot avec 17,75% et Jordan Bardella avec 15,69%.

11:45 - Salles-la-Source : démographie, élections et stratégies politiques Devant les 3 bureaux de vote dispersés à travers Salles-la-Source, les citoyens se rassemblent pour choisir leurs représentants au Parlement européen. Avec une population de 2 302 habitants répartis dans 1 187 logements, cette commune présente une densité de 28 hab/km². Ses 137 entreprises témoignent d'une économie florissante. Dans la commune, 26 % de la population est âgée de moins de 30 ans, et 31,8 % ont 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les priorités politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 41,83% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 5,16%, la commune affiche un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2347,92 euros/mois. Salles-la-Source incarne la vigueur et les valeurs d'une Europe en transition.

10:30 - Retour sur l'abstention aux élections européennes à Salles-la-Source Comment votent ordinairement les citoyens de cette commune ? Lors des européennes 2019, parmi les 1 082 personnes en âge de voter à Salles-la-Source, 41,45% avaient boudé les urnes. L'abstention était de 50,41% lors des élections européennes de 2014. Avec une abstention qui ne cesse de grimper lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle du pays : l'abstention aux élections européennes atteignait 49,88%, c’était mieux qu’en 2014.

09:30 - L'abstention aux européennes à Salles-la-Source À Salles-la-Source, l'une des clés de ce scrutin européen 2024 sera indiscutablement l'ampleur de l'abstention. A l'occasion du premier tour de la présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 83,86% des inscrits sur les listes électorales de la ville. Le taux de participation était de 80,79% au second tour, c'est-à-dire 1 577 personnes. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur en avril 2022. Elle atteignait 25% à 12 h et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. La guerre aux portes de l'Europe est notamment susceptible d'avoir des conséquences sur les décisions que prendront les citoyens de Salles-la-Source (12330).