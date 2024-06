Résultat des européennes à Sardieu : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - Quel candidat vont plebisciter les électeurs de la Nupes à Sardieu ? Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée PS, avait glané 3,62% à Sardieu, contre 14,21% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus ce dimanche soir selon les enquêtes des instituts de sondage. Tout dépendra du report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a fait long feu. Au cours du premier tour des législatives à Sardieu, le binôme Nupes avait en effet obtenu 17,34% des votes dans la localité. Une percée à compléter avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Le niveau de Glucksmann est évidemment dépendant cette fois des points obtenus par Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Rassemblement national : quel score à Sardieu à l'issue des européennes ? Le poids des bulletins dans l'urne pour le RN sera l'observation majeure pour cette européenne localement. Enseignement clé pour ce dimanche : Sardieu fait partie des quelques localités où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 35,14% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 35,44% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui diffère de ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui sur la France entière, avec près de dix points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024. Il faut dire que le RN est déjà à un niveau élevé…

15:02 - Avantage Rassemblement à Sardieu ? La préférence des habitants d'une ville se reflète bien souvent le plus dans le verdict de la présidentielle. La présidentielle avait offert un beau plébiscite à Marine Le Pen il y a deux ans dans la commune. La figure du Rassemblement national prenait une avance notable avec 35,44% au 1er tour contre 18,03% pour Emmanuel Macron et 16,8% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Pour le second tour de cette présidentielle, c'est également la numéro 1 de l'ancien FN qui passait devant avec 58,56%, devant Emmanuel Macron à 41,44%. Au moment de fournir ou non une majorité au président élu, le parti n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la ville, récoltant 22,33% des votes sur place, contre 40,38% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent avec 59,69%.

12:45 - Quel était le résultat des élections européennes à Sardieu en 2019 ? Qui avait gagné les européennes précédentes ? Regarder en arrière semble de nouveau indispensable au moment d'attendre le résultat du scrutin de ce dimanche. Le résultat de la liste RN, déjà emmenée par Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à Sardieu, avec 35,14%. L'extrême droite devançait Nathalie Loiseau à 14,21% et Yannick Jadot à 13,95%.

11:45 - Sardieu : démographie, élections et stratégies politiques Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections européennes à Sardieu comme dans tout l'Hexagone. Avec une population de 1 174 habitants répartis dans 492 logements, ce village présente une densité de 97 habitants par km². Ses 64 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social comprend 323 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (87,4 %) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Les citoyens, comprenant une proportion de 25,93% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette mosaïque sociale, 53,25% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 357,79 euros, pèse sur une commune qui vise plus de prospérité. À Sardieu, où la jeunesse équivaut à 39% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir partagé et florissant.

10:30 - Sardieu : analyse du pourcentage d'abstention aux élections européennes Avec une participation qui ne cesse de baisser lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? À travers tout le pays, la plus mauvaise participation jamais constatée l'a été lors du premier tour des régionales 2021. Elle atteignait 33,3%. À Sardieu, 61,87% des électeurs avaient voté. Pour se faire une idée du vote des habitants de cette ville, il faut observer les résultats des consultations politiques antérieures. A l'occasion des élections européennes de 2019, parmi les 416 inscrits sur les listes électorales à Sardieu, 55,84% avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 43,59% pour les élections européennes de 2014.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Sardieu pour les élections européennes L'une des clés du scrutin européen 2024 sera à n'en pas douter la participation à Sardieu. La perte de pouvoir d'achat combinée avec les incertitudes liées à la guerre en Ukraine, seraient par exemple capables d'inciter les électeurs de Sardieu à s'intéresser plus fortement de l'élection. Pour le premier tour de la dernière présidentielle, 83,27% des personnes aptes à participer à une élection dans la commune s'étaient rendues aux urnes. La participation était de 80,61% au deuxième tour, ce qui représentait 636 personnes. En comparaison, dans la commune, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 53,84% au premier tour et seulement 51,57% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les européennes à Sardieu ?