Résultat des européennes à Mardié : l'élection 2024 en direct

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Mardié : ce qu'il faut savoir

Quel portrait faire de Mardié, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Dotée de 1 267 logements pour 3 011 habitants, la densité de la ville est de 155 hab par km². La pluralité socio-économique s'observe dans ses 144 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 611 foyers fiscaux. Dans la localité, 20,42 % des résidents sont des enfants, et 6,81 % sont des personnes âgées, ce qui peut agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 39,22% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Malgré un taux de chômage de 7,51%, la ville dévoile un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 37 234 € par an. Pour résumer, Mardié incarne les intérêts et les ambitions de l'Europe contemporaine.