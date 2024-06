En direct

19:10 - Quel score pour Raphaël Glucksmann à gauche à la fin de ces européennes 2024 ? La répartition des voix de gauche est aussi à regarder de près lors de ces européennes, avec une inconnue : la décision des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, qui avait percé aux législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. A l'occasion du premier tour des législatives, la candidature Nupes avait attiré 22,13% des votes dans la commune. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant les socialistes, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann s'était élevé à 6,6% à Chécy, contre 27,93% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut ce dimanche soir...

17:08 - Quel résultat aux européennes de Chécy pour les candidats RN ? Si on associe le résultat de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on peut constater une progression de 2 points à Chécy. Mais celle-ci pourrait être encore plus haute aux européennes 2024, les intentions de vote donnant plutôt au mouvement une progression de près de 10 points par rapport à l'élection européenne précédente. Assez pour l'amener à 28% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les scores de 2022 à retenir pour le scrutin européen Chécy avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de la présidentielle. Avec 20,73%, Marine le Pen était reléguée à la deuxième place par son rival, bénéficiant de 34,43% des suffrages. Et elle échouait aussi au second tour avec 33,55% contre 66,45%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité un mois plus tard, lors des législatives, avec 19,22% au premier tour, contre 37,44% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Au second round, c'est encore un binôme Ensemble ! Qui glanera le plus de votes, avec 62,99% sur la seule circonscription couvrant la commune.

12:45 - Il y a cinq ans, Nathalie Loiseau au sommet lors des dernières élections européennes Se retourner sur le dernier test peut toujours sembler logique au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Le trio de tête des dernières élections européennes à Chécy était composé de la liste de Nathalie Loiseau avec 27,93% des bulletins, s'imposant donc face à la liste de Jordan Bardella avec 18,54% et Yannick Jadot avec 13,9%.

11:45 - Démographie et politique à Chécy, un lien étroit Comment la population de Chécy peut-elle affecter le résultat des européennes ? Les jeunes et les personnes sans emploi sont des groupes démographiques essentiels dans la ville, avec près de 33% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 8,96%. En outre, le taux de ménages propriétaires (81,34%) met en exergue l'importance des thématiques concernant le logement et l'urbanisme. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (11,43%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 3 235 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. D'autres part, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,19%) et le nombre de résidences HLM (7,21% des logements) indiquent les enjeux de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'instruction à Chécy mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 22,33% des résidents non diplômés, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Chécy ? Pour cerner plus précisément le vote des citoyens de cette ville, il est indispensable d'analyser les résultats des précédents scrutins européens. Cinq ans plus tôt, lors des précédentes élections européennes, 55,36% des électeurs de Chécy avaient participé au vote. La participation était de 45,62% il y a 10 ans. Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas la priorité des Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce 9 juin ? Au niveau du pays tout entier, le premier tour des élections régionales 2021 a été marqué par le taux de participation le plus faible jamais enregistré, atteignant 33,3%. À Chécy, 68,21% des électeurs avaient participé.

09:30 - Quelles prévisions pour la participation aux élections européennes à Chécy ? Ce 9 juin 2024, lors des européennes à Chécy, qu'en sera-t-il de la participation ? Pour mémoire, dans l'agglomération, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 50,9% au premier tour. Au second tour, 47,58% des votants se sont déplacés. Pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux de participation avait atteint 77,9% des votants de l'agglomération, contre un taux de participation de 77,84% au premier tour, c'est-à-dire 4 924 personnes. En comparaison, à l'échelle de l'Hexagone, la participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.