Résultat des européennes à Bou : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - Le résultat de la gauche unie aux dernières législatives à Bou fait envie Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée du Parti socialiste, avait obtenu 5,53% à Bou, contre 24,88% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut cette fois selon les études sondagières établies lors de la campagne, à tel point qu'il arriverait tout près voire au-dessus de la liste Renaissance de Valérie Hayer. La réponse se trouve surtout dans le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'a pas survécu. Lors du premier tour des élections des députés à Bou, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 27,94% des votes dans la commune. Une percée à mettre en perspective avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien en récupérera la liste Glucksmann ? La réponse est complexe. Tout est évidemment dépendant cette fois des résultats de Manon Aubry (6,45% en 2019), mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint (14,98% pour Yannick Jadot en 2019) ou encore du communiste Léon Deffontaine (2,3% pour Yann Brossat en 2019). Quant à la liste Hayer, impossible de définir sa véritable base à Bou, entre les 24,88% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 32,45% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 32,56% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national à Bou avant les européennes ? Au niveau local comme dans le reste du pays, le résultat de Jordan Bardella lors des élections européennes sera très instructif. À Bou, on peut souligner que le RN n'a pas gagné d'électeurs entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 21,43% à l'issue du précédent scrutin européen et Marine Le Pen 20,94% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte diffère de ce que prédisent les sondages aujourd'hui sur la France entière, avec près d'une dizaine de points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Emmanuel Macron en première position il y a deux ans à Bou Dans les isoloirs de Bou, Marine Le Pen n'était pas majoritaire lors du premier tour de l'élection du président de la République en 2022. Avec un maigre 20,94%, la candidate de l'extrême droite était reléguée à l'arrière-plan par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 32,45% et 21,98% des voix. Et elle n'avait pas rattrapé son rival au second tour avec 33,22% contre 66,78%. Avec 19,54%, le RN sera devancé ensuite par les 32,56% du binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) au premier tour des élections législatives. La commune n'ayant qu'une seule circonscription sur son territoire. Ce ne sera pas mieux au second tour, le mouvement restant fantomatique localement.

12:45 - 24,88% pour Nathalie Loiseau lors des dernières européennes à Bou Qui avait gagné les européennes précédentes, en 2019 ? Regarder en arrière nous semble de nouveau avisé au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. Le RN n'avait pas marqué les mémoires il y a cinq ans, Bardella terminant deuxième avec 21,43% aux élections européennes. La liste de Nathalie Loiseau finissait en première place avec 24,88%.

11:45 - Le poids démographique et économique de Bou aux européennes Devant le bureau de vote de Bou, les citoyens se réunissent pour choisir leurs eurodéputés. Avec ses 1 011 habitants, ce village possède une certaine vitalité démographique. Ses 47 entreprises attestent une économie florissante. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (87,9 %) montre le poids des questions de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Les électeurs, comprenant une proportion de 44,37% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette diversité sociale, près de 46,2% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 211,54 euros pourrait devenir un défi financier pour la ville. Bou manifeste la vigueur et les valeurs d'une Europe en mutation.

10:30 - Bou : quel était le niveau de participation aux précédentes européennes ? Le résultat des européennes 2024 est autant attendu que le pourcentage de participation qui est toujours très bas durant de ce type de scrutin. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle atteignait 19% le midi et déjà 43% à 17h. Afin de comprendre davantage le vote des citoyens de cette ville, il faut observer les résultats des derniers scrutins européens. En 2019, au moment des élections européennes, sur les 448 personnes en âge de voter à Bou, 41,97% avaient déserté les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 47,52% lors du scrutin de 2014.

09:30 - Les européennes démarrent à Bou : quel sera le taux de participation ? Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 9 juin 2024, lors des européennes à Bou ? Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 40,9% au premier tour. Au deuxième tour, 50,24% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 824 personnes en âge de voter dans la commune, 16,99% avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 15,29% au premier tour. Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone, l'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour, c’était plus qu’en 2017.