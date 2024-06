Résultat des européennes à Mareuil-le-Port : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Sur qui vont converger les électeurs de la Nupes à Mareuil-le-Port ? Après le score du RN, se pose la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et la socialiste menée par Raphaël Glucksmann. Ces adversaires pourraient arriver à quasi-égalité dans la soirée, selon les études sondagières menées lors de la campagne. Mais on se souvient que Raphaël Glucksmann avait obtenu 3,26% à Mareuil-le-Port, contre 14,45% pour la liste LREM il y a cinq ans aux européennes. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nupes, qui a été dissoute. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Mareuil-le-Port, le binôme Nupes avait en effet enregistré 11,32% des votes dans la commune. Une performance à comparer avec les 13% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part votera pour la liste Glucksmann ? Bien malin qui se risquerait à répondre en ce moment même. Quant à la liste Hayer, impossible de dire où se situe sa véritable base à Mareuil-le-Port, entre les 14,45% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 22,87% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 27,76% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quelle performance pour le Rassemblement national à Mareuil-le-Port lors des européennes ? Les intentions de vote prévoient une liste Jordan Bardella à environ 30% des voix dans l'Hexagone ce 9 juin, soit 10 points de plus que son résultat des dernières élections européennes. Théoriquement, cette dynamique devrait l'approcher de 50% à Mareuil-le-Port, soit 10 points de plus également que son score de la dernière fois dans la commune. Mais une commune vote différemment de la France et on note que le Rassemblement national n'a enregistré ici que 3 points de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. De quoi revoir les ambitions lepénistes.

15:02 - Les derniers indicateurs indicateurs à Mareuil-le-Port Les toutes dernières élections en date, les élections législatives, avaient donné lieu à un excellent démarrage pour le Rassemblement national à Mareuil-le-Port. Le mouvement nationaliste avait fini en tête dans la ville avec 42,59% au 1er round. Il gagnait ensuite avec 61,05% au 2e, le propulsant tout en haut à l'échelon communal sur la circonscription du lieu. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 43,59% au premier tour de la présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 22,87% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 9,12%. Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la ville avec 62,64%, devant Emmanuel Macron à 37,36%.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella au sommet lors des européennes Revenir cinq ans en arrière semble encore évident au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Qui l'avait emporté à l'issue des européennes en 2019 ? Dans le détail, la liste RN, déjà emmenée par Jordan Bardella, l'avait emporté aux européennes à l'époque. Ladite liste avait séduit 40,79% des suffrages, soit 175 voix dans la ville, contre Nathalie Loiseau à 14,45% et François-Xavier Bellamy à 13,05%.

11:45 - Comprendre l'électorat de Mareuil-le-Port : un regard sur la démographie locale Dans la commune de Mareuil-le-Port, la population aura-t-elle un impact sur les résultats des européennes ? Avec une densité de population de 132 habitants par km² et un taux de chômage de 11,7%, le marché du travail et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Avec ses 7,02% d'agriculteurs pour 1 151 habitants, cette localité est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Par ailleurs, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (9,59%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (0,78%) font ressortir les défis de solidarité et d'intégration sociale qui préoccupent les électeurs. Les données sur l'instruction à Mareuil-le-Port mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 39,45% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

10:30 - Les premiers chiffres de participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Mareuil-le-Port ? Afin de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette ville, il est nécessaire d'analyser les résultats des dernières élections. Il y a cinq ans, au moment des précédentes européennes, 450 personnes en capacité de participer à une élection à Mareuil-le-Port avaient pris part au scrutin (soit 51,66%). La participation était de 47,72% lors des élections européennes de 2014. Les résultats des européennes 2024 sont aussi espérés que le pourcentage d'abstention qui est toujours trop haut lors de ce type de scrutin. Sur le plan national, la plus mauvaise participation jamais constatée l'a été lors du premier tour des régionales 2021. Elle atteignait 33%. À Mareuil-le-Port, 74,2% des habitants avaient participé.

09:30 - Participation à Mareuil-le-Port : que retenir des précédentes élections ? À Mareuil-le-Port, l'abstention sera l'une des clés des européennes 2024. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 57,5% au premier tour. Au deuxième tour, 56,08% des citoyens ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Mareuil-le-Port ? Il y a 2 ans, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, 26,16% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient boudé les urnes, à comparer avec une abstention de 26,05% au deuxième tour. A l'échelle nationale, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle s'élevait à 25,48% le midi et seulement 65,00% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.