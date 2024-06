En direct

19:07 - À Vitrolles, quels reports de voix à gauche ce soir ? Une autre source de doute qui accompagne ces élections européennes sera celle du choix des électeurs de gauche après la dispersion de la Nupes. La réserve de voix n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Vitrolles, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 27,81% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Une somme à mettre en perspective avec les 32% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? Déjà candidat en 2019, ce dernier s'était arrogé 4,32% à Vitrolles, contre 15,3% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Son résultat est évidemment dépendant cette fois des suffrages accordés à la liste LFI, mais aussi de ceux des écologistes et enfin du PCF.

17:08 - Quel résultat à Vitrolles pour les candidats de Bardella ? Le score obtenu par le RN sera déterminant localement pour cette élection des députés européens. Alors que les enquêtes d'opinion annoncent dix points supplémentaires pour le RN au niveau national, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Vitrolles semble néanmoins dans une situation plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le mouvement n'a en effet pas gagné de terrain dans la localité. Le RN y a peut-être déjà atteint son maximum…

15:02 - Les inscrits de Vitrolles plutôt pour Marine Le Pen à la présidentielle Se tourner vers l'expérience la plus récente dans les urnes semble parfaitement sensé au moment de l'élection du jour. Les élections les plus proches, les législatives, avaient donné un très gros résultat pour le Rassemblement national à Vitrolles. Le parti frontiste avait fini en tête dans la ville avec 34,55% au premier tour et surtout 50,94% au deuxième, lui assurant le plus haut niveau du paysage local. Le Parti s'était placé devant les impétrants Nupes avec 27,81% et Les Républicains (20,74%) au premier tour et encore Les Républicains avec 49,06% au second sur l'unique circonscription du secteur. Il a même réalisé un meilleur résultat aux législatives 2022 que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection présidentielle précédente. La présidente du mouvement avait rassemblé 31,24% au premier tour et 53,04% au deuxième dans la ville.

12:45 - 36,3% pour Jordan Bardella en 2019 à Vitrolles Le résultat de ce 9 juin va-t-il s'accorder avec l'équilibre de 2019 ? Si on se penche sur les détails, la liste RN, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, s'était imposée en tête des élections du Parlement européen à l'époque. Le bulletin avait glané 36,3% des voix, face à Nathalie Loiseau à 15,3% et Yannick Jadot à 11,24%.

11:45 - Démographie et politique à Vitrolles, un lien étroit Dans la commune de Vitrolles, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques impactent le résultat des européennes. La pyramide démographique pourrait agir sur les orientations des mesures européennes en matière d'éducation et de santé. Dans l'agglomération, 21,16% des résidents sont des enfants, et 6,4% sont des personnes âgées. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (18,56%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 9 521 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 4,50% et d'une population immigrée de 9,62% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'éducation à Vitrolles mettent en relief une diversité de qualifications, avec 31,78% des résidents sans diplôme, cela peut impacter le taux de participation dans la commune.

10:30 - Retour sur l'abstention aux élections européennes précédentes à Vitrolles Afin de comprendre davantage le vote des électeurs de cette ville, il faut analyser les résultats des élections précédentes. Cinq ans plus tôt, durant les précédentes européennes, 45,72% des personnes en âge de voter à Vitrolles avaient pris part à l'élection, à comparer avec un taux de participation de 34,94% en 2014. Près d'un Français sur deux ne s'est pas rendu dans un bureau de vote pour les européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2024 ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% à 12h et seulement 43,3% à 17 heures.

09:30 - C'est parti pour les européennes européennes à Vitrolles L'un des critères forts des élections européennes 2024 sera à n'en pas douter le niveau de participation à Vitrolles. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 61,83% au premier tour. Au deuxième tour, 62,0% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Au deuxième tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 28,22% des électeurs de la ville. L'abstention était de 26,59% au premier tour. En proportion, à l'échelle de la France, l'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.