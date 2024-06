En direct

19:12 - Que vont choisir les supporters de la gauche à Papaichton ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait accumulé les votes lors des élections législatives, elle a disparu aujourd'hui, ajoutant du flou au niveau du vote de gauche ce dimanche. Il n'y avait pas de candidat de la Nupes aux dernières législatives à Papaichton. On trouvait un binôme Divers centre sur la première marche au premier tour, avec 58,58% des votes. La gauche restait en retrait au second tour puisque c'est un candidat Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui l'emportait.

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres à Papaichton avant les européennes On remarque que Papaichton fait partie des quelques villes où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 25% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 6,25% au premier tour de la présidentielle. Une situation très différente visiblement de ce que prévoient les sondages aujourd'hui au niveau de la France, avec près de dix points de plus pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Les électeurs de Papaichton plutôt favorables à Le Pen il y a deux ans Dans la commune de Papaichton, Marine Le Pen n'était pas majoritaire lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat en 2022. Avec un timide 6,25%, la cheffe de file du RN était reléguée à l'arrière-plan par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à 55% et 16,88% des voix. En remontant à 50,54%, Marine Le Pen remportait finalement le scrutin, devant le chef de l'Etat sortant à 49,46% au second tour. Les élections législatives qui suivront ne seront pas favorables, au premier tour, au Rassemblement national, qui obtiendra 0,59%, alors que les candidats Divers centre rassembleront 58,58% des voix. Pas de changement au second tour, le RN étant toujours inexistant localement.

12:45 - Jordan Bardella sur la première marche lors des élections européennes 2019 à Papaichton Le résultat de ce soir va-t-il répéter le choix des électeurs de 2019 ? Le score de la liste du RN, déjà emmenée par Jordan Bardella aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Papaichton, à 25%. Le mouvement eurosceptique doublait Yannick Jadot à 20% et François-Xavier Bellamy à 15%.

11:45 - Papaichton : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes La structure démographique et socio-économique de Papaichton définit les préoccupations et les intérêts des habitants, jouant ainsi un rôle sur le résultat des européennes. Avec 48% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 23,01%, les jeunes et les personnes sans emploi constituent des segments démographiques cruciaux. De plus, le taux de ménages propriétaires (70,74%) souligne l'importance des enjeux liés à l'habitat et à l'urbanisme. Un revenu moyen par foyer fiscal de 8 447 €/an peut être révélateur de situations de précarité financière pour certains foyers. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 47,41% et d'une population immigrée de 44,81% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'éducation à Papaichton mettent en avant une diversité de qualifications, avec 88,79% des habitants non diplômés, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

10:30 - Leçons à tirer de la participation aux élections européennes à Papaichton Les européennes mobilisant souvent moins que les autres élections, cette année fera-t-elle exception ? A l'échelle nationale, la participation était déjà scrutée aux européennes de 2019. Elle représentait 19,3% à midi et déjà 43,3% à 17 heures. L'analyse des scrutins européens précédents permet de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette ville. Cinq années plus tôt, lors des précédentes élections européennes, sur les 65 personnes en âge de voter à Papaichton, 6,17% s'étaient rendues aux urnes, à comparer avec une participation de 11,22% lors des élections européennes de 2014.

09:30 - Les élections européennes à Papaichton sont lancées À Papaichton, le taux d'abstention constituera l'un des critères importants du scrutin européen 2024. En avril 2022, au second tour de la dernière présidentielle, 20,88% des électeurs dans l'agglomération s'étaient rendus dans l'isoloir. La participation était de 17,65% au premier tour, ce qui représentait 164 personnes. En proportion, dans l'agglomération, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 36,43% au premier tour. Au deuxième tour, 50,75% des votants se sont déplacés. Qu'en sera-t-il de la participation à Papaichton cette année ? La perte de pouvoir d'achat pourrait en effet renforcer l'engagement civique des habitants de Papaichton .