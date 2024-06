Résultat des européennes à Marmagne : l'élection 2024 en direct

Les élections les plus proches, les élections législatives 2022, avaient offert un excellent démarrage pour le RN à Marmagne. Le mouvement nationaliste avait fini en tête dans la ville avec 28,51% au 1er round, mais sera battu en revanche au deuxième par le ticket Ensemble ! (Majorité présidentielle) sur la circonscription du secteur. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 31,45% au 1er tour de l'élection du locataire de l'Elysée. Emmanuel Macron était deuxième avec 25,69% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 13,5%. Avec 49,78% elle s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 50,22%.

Les données démographiques et socio-économiques de Marmagne révèlent des tendances claires qui pourraient impacter les résultats des européennes. Avec 43,54% de population active et une densité de population de 38 habitants/km², ces chiffres pourraient présager un engagement électoral plus important. Le taux de chômage à 8,81% peut avoir un effet sur les espoirs des habitants quant aux mesures européennes sur l'emploi. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (23,44%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 503 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,63%) révèle la nécessité d'un suivi social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,92%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Marmagne mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,94% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.