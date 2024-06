En direct

19:34 - Une confrontation Hayer-Glucksmann aussi à Maroilles pour ces européennes 2024 ? La dynamique de la gauche est aussi à considérer lors de ces élections européennes, avec une inconnue : le parti pris des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, qui avait percé aux législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Lors du premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait obtenu 18,53% des bulletins dans la commune. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, Glucksmann s'était arrogé 4,38% à Maroilles, contre 16,11% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Dernière question dans ce duel : sur quelle base peut compter Valérie Hayer dans la localité : 16,11% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 25,21% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 40,73% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Quel résultat pour la liste RN de Jordan Bardella à Maroilles lors des européennes ? Le résultat des élections européennes à l'échelle locale sera regardé au prisme de la dynamique Bardella, comme partout ailleurs. Ce sont donc déjà 9 points qui ont été pris par le RN sur place entre sa part de votes des européennes de 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. Une avancée notable. On peut donc juger possible (certes imprudemment) que le RN soit à environ 40% à Maroilles ce 9 juin au soir.

15:02 - Les habitants de Maroilles plutôt pour Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle C'est incontestablement le scrutin présidentiel qui nous en apprend le plus sur le bord politique des habitants d'une commune. La communauté électorale de Maroilles s'était clairement tournée vers Marine Le Pen au terme de la présidentielle il y a deux ans. La figure de l'ancien FN s'imposait avec 40,07% au 1er round. Rebelotte au 2e tour contre Macron avec 56,31%. Au moment de fournir ou non des députés au président élu, l'extrême droite ratait la marche au premier tour des législatives dans la ville, cumulant 24,64% des votes sur place, contre 40,73% pour le binôme Ensemble !. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent avec 59,23%.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella sur la première marche lors des européennes Le résultat de ce 9 juin va-t-il confirmer le verdict de 2019 ? 31,17% des suffrages s'étaient dirigés vers le parti lepéniste de Jordan Bardella à l'époque, aux européennes, contre Nathalie Loiseau à 16,11% et Yannick Jadot à 8,23%. Le mouvement nationaliste avait dominé le scrutin avec pas moins de 178 électeurs de Maroilles.

11:45 - Démographie et politique à Maroilles, un lien étroit Devant le bureau de vote de Maroilles, les citoyens se rassemblent pour choisir leurs représentants au Parlement européen. Dotée de 673 logements pour 1 441 habitants, la densité de la commune est de 63 habitants par km². La variété socio-économique s'observe dans ses 87 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 813 foyers fiscaux. Dans le bourg, 17,88 % des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 9,99 % ont plus de 75 ans, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des politiques européennes, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Les habitants, dont 33,66% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette diversité sociale, près de 38,93% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 2277,66 euros pourrait devenir un défi financier pour la ville. Maroilles incarne la vigueur et les valeurs d'une Europe en transition.

10:30 - Maroilles : la mobilisation des habitants aux élections européennes Au fil des dernières années, les 1 463 habitants de cette commune ont dévoilé leurs préférences de vote. Cinq années plus tôt, lors des précédentes élections européennes, le taux de participation s'était hissé à 53,65% des inscrits sur les listes électorales de Maroilles (Nord). Le taux de participation était de 39,29% il y a dix ans. Y aura-t-il une progression de la participation des Français aux européennes, à l'image du rebond observé en 2019 ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà scrutée aux européennes de 2019. Elle atteignait 19,26% à 12 heures et déjà 43,29% à 17h.

09:30 - Election à Maroilles : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes L'un des facteurs décisifs de ce scrutin européen 2024 sera incontestablement le niveau de participation à Maroilles. Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 42,76% au premier tour. Au second tour, 41,66% des votants se sont déplacés. En avril 2022, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, 73,11% des électeurs habilités dans la commune avaient participé au vote, à comparer avec une participation de 75,36% au deuxième tour, ce qui représentait 890 personnes. Pour comparer, au niveau de l'Hexagone, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, moins qu'en 2017.