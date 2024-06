Résultat des européennes à Marseille : les tendances clés

En direct

17:56 - Rassemblement national : quel score à Marseille à l'issue des européennes ? Au niveau local comme dans le reste du pays, le résultat du Rassemblement national à ces élections européennes sera très commenté. A noter : Marseille fait partie des rares communes où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 26,31% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 20,89% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui tranche avec ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui au niveau national, avec près d'une dizaine de points supplémentaires pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Les chiffres de 2022 à avoir à l'esprit pour les élections européennes Marseille avait opté pour Marine Le Pen à 20,89% lors du premier tour de l'élection présidentielle en 2022. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron avaient devancé la cheffe de file du RN avec respectivement 31,12% et 22,62% des suffrages. C'est finalement le président sortant qui terminera gagnant à 59,84% contre 40,16% pour Le Pen au deuxième round dans la localité. Avec 20,07%, le RN sera distancé ensuite par les 31,98% des candidats LFI-PS-PC-EELV au premier tour des élections législatives. Un résultat correspondant à l'intégralité des électeurs, la ville comptant 7 circonscriptions sur son territoire. Ca n'ira pas mieux au second tour, le RN étant toujours incapable d'inquiéter le gagnant localement.

12:45 - Il y a cinq ans, un précédent très instructif Qu'avaient dit les européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date semble toujours une évidence au moment du scrutin de ce dimanche. Si on se penche sur le détail, 55974 habitants de Marseille passés par les bureaux de vote s'étaient tournés vers le RN à l'époque, aux élections du Parlement européen. La liste, avec Jordan Bardella comme général en chef, avait cumulé ainsi 26,31% des votes contre Nathalie Loiseau à 20,59% et Yannick Jadot à 13,69%.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Marseille A mi-chemin des européennes, Marseille foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 873 076 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Ses 92 611 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (59,39 %) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Les 94 130 résidents étrangers participent à cette pluralité culturelle. Avec un salaire moyen mensuel net de 2406,47 € par mois, la ville affiche un pourcentage de chômeurs de 15,89%, annonçant une situation économique fragile. Ainsi, Marseille incarne les enjeux et les objectifs de l'Europe contemporaine.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Marseille ? Ce scrutin européen verra-t-il une hausse de la participation des électeurs français comme en 2019 où un rebond avait été observé ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà examinée aux européennes de 2019. Elle atteignait 19,3% le midi et déjà 43,3% à 17h. L'étude des précédents rendez-vous électoraux permet de cerner davantage le vote des électeurs de cette ville. A l'occasion des européennes de 2019, le pourcentage de participation représentait 43,79% des électeurs de Marseille. La participation était de 37,95% en 2014.

09:30 - Les européennes commencent à Marseille : la participation en question L'un des critères décisifs des élections européennes 2024 sera immanquablement le taux d'abstention à Marseille. A l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, 31,97% des électeurs inscrits dans la ville avaient boudé les urnes, contre une abstention de 35,35% au deuxième tour. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée en avril 2022. Elle atteignait 25% à midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. La guerre au Moyen-Orient pourrait entre autres impacter la participation à Marseille.